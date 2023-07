Els intercanviadors de Sant Cugat: una promesa pendent a definir

". Fa una setmana, la Generalitat va signar l'acord amb el PSOE per habilitar el perllongament de la B-40 a canvi d'un paquet de 914 milions per a infraestructures arreu de Catalunya reservats en els pressupostos generals; entre les quals també es contemplen els dosper a les estacions deamb una partida reservada deLa nova consellera de Territori Esther Capella, acompanyada del director general de Territori,, han exposat que ara es firmarà unque donarà peu a licitar un estudi perd'aquests reivindicats intercanviadors que permetranamb la resta del territori, sobretot entre el Vallès i el Baix Llobregat. Unes obres que, en principi, recauran sobre l'Estat i n'haurà de donar el vistiplau."Aquí a Volpelleres", ha criticat Capella respecte a la "" entre ambdues estacions,, que ha comportat unper a l'entorn. Així, aviat s'abordarà aquest estudi per, si desplaçar l'estació de Rodalies fins a la cruïlla amb Ferrocarrils, aixecar una passarel·la o si construir una nova gran estació.En aquesta línia, els republicans defensen que la futura connexió, subjecte a un full de ruta indefinit, comportarà "i millorarà l'sense requerir una despesa substancial. Una intervenció emmarcada en una petició dedel conjunt de vies i trens del país de l'Estat a la Generalitat.Pel que fa a unque pugui amenaçar la consecució del projecte, Capella ha afirmat que la signatura d'aquest conveni "vincula a tothom".", ha declarat alertant evitar "trencar confiances". "El govern de Catalunya ha complert, ara li toca a l'espanyol".