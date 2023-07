La pujada de sous, primera polèmica del nou govern de Junts‑ERC

L'oposició d'esquerres, bocabadada

Un dels primers moviments que farà elserà. I és que el flamant executiu portarà aquest dimarts al ple extraordinari del cartipàs municipal una proposta d'que contempla 5.500 euros anuals més per a l'alcalde Josep Maria Vallès; 8.550 euros extra per als tinents d'alcaldia i 11.550 euros més per als regidors delegats en comparació a les retribucions del final del mandat del tripartit (ERC-PSC-CUP).Així doncs, tal com han explicat diversos partits de l'oposició a, el batlle passaria a cobrar 79.500 euros anuals (+7,3%), els tinents d'alcalde 72.000 euros (+13,5%) i els regidors delegats fins a 64.000 (+22%); afegint-se a un increment de 37.000 euros total per a les figures d'assessors. Un moviment que implicaria que, de cara al, un tinent d'alcalde acabi cobrant pràcticament el mateix que el sou de l' exalcaldessa Mireia Ingla o que un regidor delegat ara cobri més que les prèvies tinències d'alcaldia.Amb tot, aquesta-malgrat la rebaixa total del nombre de càrrecs de confiança- comportaria unrespecte al cartipàs final del tripartit; disparant-se dels 1.290.000 euros alsdesprés del canvi d'executiu ().Tenint en compte l'del 2022, el càlcul de pujada percentual equilibrada s'hauria de situar al voltant del 5,7%. Un paràmetre que, val a dir, acostuma a servir per revaloritzar les retribucions dels sous més baixos -no de sous ja significatius- perquè es pugui fer front als serveis bàsics en un context amb un Salari Mínim Interprofessional (SMI) fixat en 15.120 euros anuals i un salari mitjà a nivell de Catalunya de 28.145 euros.Tanmateix, també es recull que tots els regidors tindran unamenys per part dels regidors de Junts d'Empresa, Innovació, Internacionalització i Energia Albert Salarich que ho serà d'un 95%; de la regidora d'Educació, Universitats, Multiculturalitat i Benestar Animal, Carme Ardid (80%); i de la regidora de Salut, Voluntariat i de Política Lingüística, Núria Fernández (80%). Així com també tindrà una dedicació parcial el regidor d'ERC d'Habitatge i Participació, Francesc Duch (90%).Finalment, cal destacar que la proposta contempla que un membre de cada grup polític municipal de l'oposició -que passaran de ser 2 a 5- pugui sol·licitar una retribució anual de 41.000 euros amb dedicació exclusiva (+17%). A banda, la resta de regidors podran cobrar en concepte d'"assistència efectiva" les mateixes dietes que al mandat anterior, malgrat que ja s'ha anunciat un augment d'un 5% de cara a l'any vinent: 550 euros per ple ordinari; 600 per ple extraordinari; 500 per comissió informativa; 330 per comissió especial de comptes; i 400 per Junta de portaveus. Amb la majoria absoluta de juntaries i republicans , la resta de forces d'esquerres de l'oposició ja s'han posat les mans al cap respecte a un punt de l'ordre del dia que donen per fet que s'aprovarà aquest dimarts. Totes elles, carregant alhora contra el paper "decebedor" d'ERC.Pel que fa als seus excompanys de govern, des delhan qualificat la proposta de "". "Com a socialistes sempre hem defensat que cal dignificar la política, però aquest", ha reblat amb contundència la portaveu. "A quin treballador se li apuja el sou més d'un 20% en uns mesos? És completament", ha qüestionat retòricament Vila preocupada per saber d'on sortiran aquests diners que, ha recordat, topa amb el "forat econòmic" que Junts havia denunciat amb ímpetu durant els darrers anys.Per la seva banda, latambé ha carregat contra un moviment "" que correspon, asseguren, al "". A més, els anticapitalistes han mostrat la seva sorpresa en relació amb el fet que el primer moviment de l'executiu sigui augmentar la despesa en càrrecs de govern i del personal eventual després de mesos alertant del desequilibri pressupostari al consistori. "Aquesta proposta no s'ha fet en funció de què és més beneficiós per Sant Cugat, sinó seguint", ha reblat el portaveupresumint de la seva limitació de sous públics a la CUP.Una lectura compartida pelsque també han carregat contra aquest anunci d'aquestade les retribucions que respon a "interessos de partit i no de ciutat". Unsentre regidors i assessors que inclús escapen dels paràmetres marcats per l'IPC, ha lamentat el portaveuA més a més, tots tres han carregat contra elcom a Comissionada per les Relacions amb Valldoreix mentre continua ostentant la vocalia com a cap de l'oposició a l'EMD.A hores d'ara, ni el PP ni Vox s'han pronunciat.