El professor pedòfil de la Salle i del Viaró s'enfronta a 10 anys de presó

El Ministeri Fiscal demanaper a unper haverdurant diversos anys, del 2010 al 2013, d'unseu menor d'edat i de qui va arribar a fer de padrastre, ja que es va emparellar amb la mare del nen. Tal com recull l'ACN, l'acusat hauria feti hauriael menor contra la seva voluntat, a més de colpejar-lo si no accedia als seus desitjos sexuals, tant a l'escola com a casa seva. L'home, a més, també va ser denunciat per una qui havia fet d'entrenador de futbol anteriorment entre el 2004 i el 2005, però, en aquest cas, els fets ja han prescrit.No obstant això, el relat de la segona víctima continua tenint vigència. Segons la fiscalia, durant l'-després de ser expulsat del Viaró- i mentre era coordinador, va conèixer un menor que, sobre el que va mostrar des d'un inici un "cert interès". Aquest interès es va traduir en, ja que els pares del nen acabaven de tramitar la seva separació i això l'afectava i li provocava necessitat d'atenció especial. El coordinador va detectar lai va intensificar la relació amb ell durant el curs 2007-2008, quan a més va passar a ser professor del nen. Els contactes es van intensificar i el professor va convèncer el menor que el seu pare biològic no l'estimava ni es preocupava per ell. Aleshores li va dir que ell seria el seu pare, el protegiria i el cuidaria, cosa que va fer que el nen sentís una veritable "" pel seu professor i es negués a veure el seu pare biològic.Un cop constatada ladel menor respecte el seu professor, l'acusat li va proposar viatjar amb ell per ensenyar-li un camp de futbol. El futbol era molt important pel menor, i l'acusat li hauria dit que era molt bo i que ell aconseguiria que fos algú en aquest esport.Lava acceptar estranyada la invitació del professor però va posar com a condició que ella també faria el viatge. Després del viatge, l'acusat, "en", vaamb la dona, que es va traduir en una convivència en comú a partir del setembre del 2010, quan l'home es va traslladar a viure a casa de la dona a Barcelona. A partir d'aleshores era l'home qui duia el nen i la seva germana petita a l'escola. L'home feiaal nen com si fos petit.Aquell mateix 2010 l'home va proposar al nen que fos el seu segon entrenador a l'equip de benjamins, tot i la curta edat del menor, cosa que el nen va acceptar perquè suposava cobrar diners.A partir d'aleshores l'acusat va començar atotes les activitats acadèmiques i personals del menor, i liamb els seus amics de la infància, dient que eren males influències, i va aconseguirdels seus companys d'escola. Durant l'esbarjo al pati, el dinar al menjador o abans de les extraescolars de la tarda obligava el nen a estar amb ell al pati o a la seva classe de Primària. Si el nen no obeïa, l'home mostrava el seu enuig, li feriadels entrenaments. Això feia que el menor tingués por al rebuig d'una persona que li deia contínuament que l'estimava i el cuidava. Aixòel menor, que va acabar amb unQuan acabava els entrenaments de futbol del benjamí i del seu equip, l'acusat li deia al menor que s'havia de dutxar als vestidors dels entrenadors, no amb la resta de jugadors. Una tarda d'octubre del 2010 l'acusat vai li va preguntar al nen si mai s'havia masturbat. Li va dir que es masturbés amb ell, l'acusat ho va començar a fer i va, que ho va rebutjar. Això va fer enfadar l'acusat, que va dir al nen que era molt ingrat, que no confiava en ell i que marxés amb el seu pare biològic, que no l'estimava. Ja al cotxe, anant cap a casa, l'home li va donar un, cosa que li va provocar al nen un hematoma a l'ull.L'acusat va dir a la mare del menor i parella seva, que el cop havia estat sense voler després que el nen li hagués, cosa que la dona es va creure.A continuació, l'home es vaamb el nen i li va insistir durant molta estona que ell era el seu pare, que l'estimava i que el menor li havia de demanar, cosa que aquest va fer.Pocs dies després, tots dos eren sols al domicili. L'acusat va fer asseure el menor als peus del llit i va tornar a treure la conversa sobre temes sexuals. Es va començar aell mateix i a fer-ho amb el nen, que va mostrar el seu rebuig. El nen, bloquejat, es va deixar convèncer que allò era normal entre amics i entre pare i fill.Al cap de poc temps, altre cop sols al vestidor, l'home va insistir peri fer-li tocaments fins que ell va ejacular. Aleshores el seu mal humor canviava i es tornava amable amb el nen i li feia regals.Una tarda que l'acusat havia obligat el nen a fer els deures al seu despatx, com cada dia, el nen va dir que estavai que ho denunciaria al director de l'escola i a la policia. Això va fer enfadar el professor, que va donar undel menor, el vasi ho explicava. També li va dir que era un fracassat, un mentider i que ningú el creuria, i fins i tot que elsi li tornava a faltar al respecte, ja que li devia moltes coses i era molt desagraït. El nen va acabar demanant-li perdó. Aquella mateixa tarda, al vestidor, l'home va repetir els abusos, així com molts altres dies d'entrenament. Fins i tot li va demanar poder-lo penetrar analment o li demanava que li fes fel·lacions, coses a les quals el nen no va accedir.Aquesta situació desestabilitzava el menor, i provocavaamb l'home, que convencia la mare que tot era culpa de les males companyies del nen, que es drogava, que no estudiava i que li faltava al respecte. L'home deia a la dona que ell el volia reconduir com a bon pare que era, i la dona acabava convençuda i donant-li la raó a l'acusat.El 2011 l'home es va endur el menor a unamb l'excusa de viure una aventura de zombis, i va comprar un ganivet de caça, dos tira-xines i una destral per tallar llenya. A l'hora de dormir l'home li va demanar de penetrar-lo analment, cosa que el menor va rebutjar, i l'acusat va acabar masturbant-se mentre tocava el cul del menor.Els abusos van seguir als vestidors i en unaquan tots dos estaven sols. Finalment, a principis del 2013, el nen va començar a sortir amb una noia i li va dir a l'acusat que tenia xicota i que no permetria més que abusés d'ell. L'acusat li va dir que li costaria perquè ell li agradava molt, però ja no el va tocar mai més. El cas va arribar als jutjats el 2020. El nen té unmoderat amb símptomes com evocació, evitació i hiperactivació freqüents.Per tot això, la fiscalia l'acusa d'una menor i li demana, cinc anys més de prohibició de comunicar-se i acostar-se a la víctima i, que haurien de pagar l'escola i la seva asseguradora.