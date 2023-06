Sacrificis i blindatges: les concessions de Junts i ERC per governar plegats

✅Com a principal grup de l’oposició seguirem al costat del teixit productiu. Des de l’oposició treballarem perquè no s’aturin els projectes compartits i de futur que vam cocrear i construir. 🌹 @Cugat_Psc — Elena Vila / ❤️ (@ElenaVilaGomez) June 27, 2023

perquè, en definitiva,". Amb aquesta declaració, el nou alcalde de Junts,, resumia el tarannà de les converses de les últimes setmanes amb ERC per integrar-los en el govern de la ciutat i garantir-se així l'estabilitat del mandat 2023-27. Unes, marcades per la marxa i conseqüent relleu de Mireia Ingla, que s'han acabat materialitzant amb l'acord de govern anunciat aquest matí des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat.A falta d'acabar de conèixer tots els detalls que se'n derivaran del futur, la presentació deldeixa entreveure certes intencions que feia mesos que sobrevolaven pels terrats de les seus locals d'ambdós partits respecte a la visió i model de ciutat, fins ara, aparentment contraris Per una banda, ERC aconsegueixassumint totes dues àrees; així com les d'-que inclou Infància, Joventut i Gent Gran- i. Una premissa fonamental des de les files republicanes perimpulsades durant el mandat anterior i salvaguardar-ne els seus fonaments.En aquesta línia, el nou portaveu d'ERC,, celebrant que el Pla d'Habitatge Assequible 2030 es mantindrà com a "", ha reivindicat la prioritat de garantir l'accés habitacional a la ciutadania mentre es continuen estudiant tots els espais disponibles del municipi ondes d'una "mirada global". "Sant Cugat arribarà aviat als 100.000 habitants i no podem defugir aquesta qüestió", ha remarcat l'exsenador. Això sí, la proposta original del Ragull Centre no se'n salva i, a priori, quedaria enterrada. "En el marc de la necessària revisió del planejament del territori que uneix Sant Cugat amb el municipi de Cerdanyola, i la zona de Can Magí, reestudiarem el projecte Ragull Centre", es llegeix en un inconcret punt de les 13 pàgines de l'acord.Per contra, Junts, molt crítica amb elsque s'han impulsat durant els darrers quatre anys, assevera que, amb el suport d'"experts", buscaran "" per posar remei a certs indrets conflictius -com el cas del carrer Francesc de Moragas- mentre resten a l'espera de les directrius que s'acabin derivant del nou Pla de Mobilitat pendent de ser aprovat. "És cert que s'han de treure els vehicles del centre, però per fer-ho cal cercar alternatives i millorar abans la xarxa de transport públic", ha apuntat Vallès amb la intenció compartida deper "fer-les compatibles" amb la resta d'usos de la ciutat.Tanmateix, qui ja ha posat eldavant del nou organigrama ha estat l'actual portaveu del PSC i extinenta de Promoció Econòmica,. "Un cartipàs que no està a l'alçada del que mereix la ciutat. Acabar amb la tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica i separar les competències de Comerç, Empresa i Ocupació ésque defensar l’economia productiva en el seu conjunt és generar oportunitats i progrés social per Sant Cugat", ha reblat la socialista en una piulada.A continuació pots consultar la resta de punts del pacte:

