Qui és qui al nou govern de Sant Cugat?

Organigrama del cartipàs municipal de Sant Cugat. Foto: Cedida

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

L'endemà de decidir formar un pacte de govern a Sant Cugat,han presentat el noudel govern de coalició que governarà la ciutat amb mel mandat 2023-2027. Quatre tinènces d'alcaldia i un comissionat per a persones ambL'alcalde,, i el portaveu d'ERC,han presentat l'acord de composició del govern en una roda de premsa, hores després que les militàncies d'ambdós partits donessin el vistiplau a formar govern i sumar 13 dels 25 regidors del ple municipal.Vallès ha destacat que tot i tenir majoria al plenari "possible de la resta de forces polítiques del consistori". El nou alcalde santcugatenc ha manifestat que cal més diàleg i consens".Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Bernat Picornell, ha expresat que "sempre hem dit que el compromís d'Esquerra Republicana és amb la gent, per millorar el benestar de la ciutadania de Sant Cugat". En aquest sentit, ha argumentat la seva entrada al govern local perquè "i així la ciutadania tindrà unper afrontar amb garanties i solvència uns moments complicats, marcats per la situació econòmica i l'auge de l'extrema dreta".Després de l'alcalde,, s'han organitzat quatre tinènces d'alcaldia de les quals tres recauen sobre membres de Junts. En concret són Economia, Coneixement i Organització, ambal capdavant; Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, amb; i Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, amb el lideratge de l'exconseller; i Drets, Dinamització de la ciutat, Comerç i Seguretat, amb, d'ERC.D'altra banda, el nou Comissionat per a persones amb discapacitat serà en, i amb la regidoria de Cultura i Esports,, ambdós de Junts dependran directament de l'àrea d'Alcaldia.La regidoria d'Empresa, Innovació i Internacionalització i la d'Energia serà per(Junts); la regidoria d'Educació, Universitats, Multiculturalitat i Benestar Animal la liderarà,(Junts); la regidora de Drets Socials, Igualtat, Feminismes i Cooperació serà(ERC); la regidora de Salut i Voluntariat i la de Política Lingüística seran per(Junts); la nova regidoria de Cicle de Vida, Promoció de la ciutat i Memòria Històrica és(ERC); la regidoria d'Habitatge i la de Participació,(ERC); i la regidoria d'Urbanisme i Medi Natural,(Junts).Durant la primera quinzena de juliol se celebrarà unper donar compte de la composició del cartipàs municipal, la composició de la resta de cartipàs polític-directiu i per portar a aprovació les seves retribucions.D'altra banda, Vallès i Picornell han avançat que el proper pas serà aprovar uni tot seguit preparar el pressupost municipal per al 2024, que es presentarà a totes les forces del consistori i es debatrà al plenari abans d'acabar aquest any 2023.