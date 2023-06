ERC s'integra al govern de Junts a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

Les militàncies dehan ratificat aquesta nit l'acord de govern aDesprés de setmanes d'intenses negociacions, les converses han acabat donant els seus fruits i els republicans finalment s'incorporaran a l' executiu de l'alcalde Josep Maria Vallès per garantir l'estabilitat del mandat 2023-27. Amb els nou regidors de Junts i els quatre d'ERC, s'aconsegueix blindar laSegons ha pogut saberelque ha assistit a l'assemblea de Junts -51 persones- han votat a favor del pacte amb els republicans. Per la seva banda, a ERC també s'ha donat el vistiplau de laamb el partit de l'alcalde Vallès.parts dels republicans han vist amb bons ulls entrar al govern local els pròxims quatre anys, en l'assemblea celebrada al Xalet Negre.En aquest sentit, el portaveu del grup,, ha manifestat que "estem molt satisfets del procés engegat durant aquestes setmanes. A banda de negociar amb Junts, hem parlat i escoltat la militància i diferents agents de la ciutat per conèixer la seva opinió. Tota aquesta feina ens ha servit perque volem desenvolupar durant els quatre anys que venen".El president d'ERC,, ha explicat que "l'acord respon a la necessitat que Sant Cugat tingui un govern fort, per afrontar amb garanties i solvència els temps complicats que s’acosten i l’auge de l’extrema dreta. També és una oportunitat perdels darrers quatre anys al govern". De fet, després dels resultats de les eleccions del passat 28 de maig, ERC ha estat el partit que ha quedat en la posició més complicada. Ambmés votada s'ha vist en la disjuntiva de quedar-se a l'oposició o entrar al govern i intentar mantenir les bases que juntament amb el PSC i la CUP han posat en els últims quatre anys a la ciutat.A falta de definir quines carteres agafarà cadascú, el partit liderat per l'exsenador Picornell -acompanyat per- se sumarà al repartiment de les diverses regidories de l'Ajuntament. Fa pocs dies el mateix Picornell anunciava que deixava de ser el cap de gabinet de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per centrar-se en Sant Cugat.Cal recordar que Vallès havia situat aquest dilluns 26 de juny com a data límit per tancar l'acord i poder anunciar els nous membres del govern abans de l'inici de laAquest dimarts està prevista una roda de premsa conjunta amb Junts per Sant Cugat per explicar els detalls de l’acord de govern.