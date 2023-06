Bernat Picornell deixarà de ser el cap de gabinet de Vilagrà per «centrar-se en Sant Cugat»

Avui he deixat de ser el cap del gabinet de la consellera @LauraVilagra. En primer lloc, vull agrair-li profundament l’oportunitat d’estar al seu costat durant aquests dos anys. Una experiència única, em sento molt afortunat! pic.twitter.com/NwKRPn58hd — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) June 21, 2023

Gràcies pel compromís i dedicació, @bernatpicornell 👏. Tota aquesta experiència i coneixements els posaràs al servei de #SantCugat i la seva gent. https://t.co/m6ZeTqk8OS — ERC Sant Cugat (@ercsantcugat) June 21, 2023

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

, portaveu d'a Sant Cugat després de la renúncia de l'exalcaldessa Mireia Ingla , deixarà de ser el, per "centrar-se en Sant Cugat". Així ho va anunciar ahir al vespre a través de les seves xarxes socials, on qualifica l'experiència dels últims dos anys com "única"."Hem viscut moments molt intensos políticament i he tingut l’oportunitat de treballar colze a colze amb desenes de persones, col•lectius i entitats", explica en el fil de Twitter en què s'acomiada de la que ha estat la seva responsabilitat en els últims dos anys. Per la seva banda, la secció local del partit ha agraït a Picornell el seu "", que ara es bolcarà en Sant Cugat.En els pròxims dies, ERC ha de decidir si entra al govern amb, ja que l'assemblea dels juntaires va fixar com a data límit el dilluns, 26 de juny, per arribar a un acord.