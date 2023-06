Laqueha pres com a alcalde de Sant Cugat ha estat. Des de la sala de plens, Vallès ha convocat els treballadors municipals per exposar la sevade cara al proper mandat. Una acció que, ha reiterat com va fer en el ple d'investidura, es vertebrarà enper "estar allà on passen les coses i conèixer de primera mà els fets"; tal com feia quan exercia de periodista.A més, durant la trobada, també ha avançat lacom a-extinent d'alcaldia d'Economia durant el mandat de- que permetrà. Una figura que havia desaparegut durant l'últim govern tripartit transformada en la de "coordinador general".Joly, que també va formar part del govern de Trias a Barcelona i recentment va ser director corporatiu del Barça, ha encetat el seu discurs asseverant que les "" i que requereixen una "" per combatre el "descrèdit i recuperar la confiança de la ciutadania". Per aquest motiu, i posant en relleu el capital humà de l'Ajuntament, l'extinent s'ha imposat els deures deperquè esdevingui un "ue posi les".Entre d'altres, Vallès també ha exposat que té la voluntat de repartir una finals d'any per rebre aportacions i afavorir la logística entre les àrees de la casa.