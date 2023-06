Les primeres paraules de l'alcalde Josep Maria Vallès

. Aquest dissabte, en un solemne, el candidat dea les eleccions del 28-M va aconseguir els suports necessaris per ser proclamat batlle de cara alUna investidura, val a dir, que es va acabant aprovantamb els únics vots dels juntaries; a falta de decidir què acabaran fent els republicans i els seus quatre regidors indispensables per garantir l'estabilitat del curs. Per aquest motiu, no resulta d'estranyar que bona part delde Vallès un cop agafada la vara d'alcalde se centrés a treballar perper fer front als reptes de futur de la ciutat i millorar la qualitat de vida dels veïns. Un "" que, assegura, traslladarà a la resta de forces polítiques del plenari i al teixit associatiu local.En aquesta línia, Vallès ja va avançar que contemplaper "estar allà on passin les coses" i. "Cal recuperar la il·lusió dels santcugatencs en la seva ciutat i que tothom vegi que les coses es fan ben fetes, amb lògica, sentit comú, racionalitzant la despesa, escoltant i parlant amb tothom", va sentenciar prometent que lideraria unEntre d'altres, al llarg del discurs també va posar el focus en l'assumpció de diversosper garantir el benestar del jovent i de la gent gran; a impulsar la cultura, l'educació, l'esport, l'emprenedoria, el comerç i el lleure; a vetllar per un urbanisme de qualitat "a escala humana" que prioritzi el dret a un habitatge digne; i a fomentar la transparència i la responsabilitat en la gestió pública.A continuació, pots llegir el

Discurs d'Investidura de Josep Maria Vallès by Sergi Baixas on Scribd