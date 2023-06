Junts recupera les regnes de Sant Cugat i proclama alcalde Josep Maria Vallès

. Amb la desfeta de les esquerres el 28-M apuntalava una significativa victòria que, alhora, inhabilitava aritmèticament qualsevol altra alternativa sòlida que barrés el pas a un govern liderat pels postconvergents. Mantenint 9 regidories, i amb els únics vots a favor dels propis juntaries, elhaaquest dissabteUnaamb la mirada posada sobre els. I és que els hereus de CiU han intensificat converses amb els republicans durant els darrers dies per acollir-los a l'executiu i garantir-se l'. Segons ha pogut saber, encara no hi ha res tancat i l'opció que ERC acabi sent la primera força de l'oposició continua sobre la taula. En qualsevol cas, Vallès ja ha posatper pressionar un pronunciament dels republicans: elEntre les noves cares que entren a l'Ajunt