Els veïns, al costat dels okupes del Bloc l'Escaleta: «No volem que marxin»

cies a elles hem entès que l'okupació és una manera de reivindicar el dret a un habitatge digne i assequible per a tothom. L'habitatge a Sant Cugat és un problema, sobretot entre els més joves que veuen que se'ls està expulsant dels carrers on van néixer i de les cases on van llogar", han relatat els portaveus Àngels Fernández i Xavi Serra que han llegit el manifest acompanyats d'una trentena de veïns.

formen part de la nostra comunitat, participant activament en diverses activitats i donant suport en tot moment". Una realitat que, asseguren, prefereixen davant dels "interessos particulars" d'una immobiliària que recentment ha adquirit l'immoble propietat de la SAREB -conegut popularment com el "banc dolent"-, tot encetat els tràmits pertinents per la via judicial per a recuperar l'espai.



"El Bloc l'Escaleta és un espai bo pel barri i, per això, manifestem el nostre rebuig i desacord amb aquest desnonament. No volem que el Bloc desaparegui i ens agradaria que continuéssiu entre nosaltres", han sentenciat.



Moviment okupa Arran: «L'okupació del bloc de pisos no és una meta, sinó un referent» Dissabte 25 de gener, diversos joves de Sant Cugat van "alliberar" l'edifici del centre de Sant Cugat per tornar a "donar-li vida"



Per la seva banda, els activistes també han aprofitat per denunciar que durant els darrers mesos han rebut amenaces, se'ls ha tallat la llum i la calefacció en diverses ocasions i han viscut intents de canvi de panys. Ara, s'enfronten el pròxim 15 de juny a la primera ordre de desallotjament de l'immoble i fan una crida ciutadana per a protegir el Bloc. , participant activament en diverses activitats i donant suport en tot moment". Una realitat que, asseguren, prefereixen davant dels "" d'una immobiliària que recentment ha adquirit l'immoble propietat de la-conegut popularment com el "banc dolent"-, tot encetat els tràmits pertinents per la, per això, manifestem el nostreamb aquest desnonament. No volem que el Bloc desaparegui i ens agradaria que continuéssiu entre nosaltres", han sentenciat.Per la seva banda, els activistes també han aprofitat per denunciar que durant els darrers mesos han

El Bloc l'Escaleta

". Aquest és el resum de la roda de premsa convocada pelque han volgut mostrar el seu suport al grup de joves que van okupar i "alliberar" un bloc de pisos buit i tapiat des de feia més de 15 anys al centre de Sant Cugat i que es trobava en un estat "deplorable"."GràAmbpenjades a tot l'entorn, els veïns consideren que els joves, que van arribar fa més de tres anys, ja "



Cal apuntar que l'espai batejat com a Bloc l'Escaleta, va ser rehabilitat per diversos joves per viure-hi a l'interior; tot obrint un centre social als baixos. A dia d'avui, l'edifici serveix de seu social de la Xarxa de Recuperació d’Aliments, que recicla menjar en desús dels menjadors escolars i comerços de forma gratuïta per qui ho vulgui, i del sindicat de la CGT. A més, també acull una llibreria autogestionada i s'hi organitzen mercats d'intercanvi i diverses activitats populars.







"L’única alternativa per poder viure al nostre poble (ara la ciutat del luxe, per decisió d'altri) és okupant pisos buits i abandonats", exposaven els okupes en un comunicat. "Nosaltres hem nascut aquí. No pretenem dir amb això que tinguem més dret que ningú a viure a Sant Cugat, però som santcugatenques de naixement, vinculades al teixit veïnal i associatiu, que treballem dia a dia dedicant un munt d’hores de les nostres vides per aquest poble. Participem d’associacions, de col·lectius organitzats, de la cultura popular, hem anat al cau i a l’esplai, ballem per Gitanes, ajudem a muntar el Quinto de Nadal i la Festa Major", afegien en relació amb els "dos models de ciutat" oposats que representen amb la propietària.



Davant de tot plegat, els activistes han fet una crida ciutadana per a protegir l'espai el pròxim 15 de juny quan està previst que s'executi la primera ordre de desallotjament de l'immoble.