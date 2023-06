Festa Major de Sant Cugat 2023: programa i activitats

Imatge de la roda de premsa de presentació de la Festa Major 2023 Foto: Sergi Baixas

Novetats destacades

Bus nocturn gratuït

Horaris:

Dimecres i dijous, última sortida des del centre a les 3.00h

Divendres i dissabte, última sortida des del centre a les 4.30h

Diumenge, última sortida a les 23.30h

Les línies amb aquest servei seran:

L1 (centre – Mira-Sol)

L2B (centre – Can Mates)

L7B (Centre Volpelleres)

L3 (centre – la Floresta i les Planes)

Inclusivitat i accessibilitat

Com estar assabentat de tot en tot moment?

. La ciutat viurà la seva festa grossa entre elamb un ampli programa "participatiu" per a tots els públics que s'ha organitzat de la mà d'una vuitantena d'entitats de la ciutat. Entre les més de, hi ha 78 propostes de música en directe, 65 propostes escèniques i de cultura popular i 22 propostes esportives. Pots consultar-les totes al final de l'article."Tindrem la Festa Major", ha reivindicat la tinenta d'alcaldia de Cultura en funcions,, afegint que es reforçaran les propostes familiars. Tal com ja es va anunciar farà unes setmanes, elanirà a càrrec de laper posar en relleu i "visibilitzar" la importància de la cura i l’atenció de la salut mental, especialment després dels difícils anys de pandèmia. Les associacionsseran els representants que pujaran a dalt del balcó de l’Ajuntament.Pel que fa als, destaquen els de(30 de juny, a l’Espai Jove - Parc de Can Vernet on presentaran el seu disc “Diamants”),(1 de juliol, a l’Espai d’Arrel – Plaça Octavià) i(1 de juliol, a l’Espai Jove - Parc de Can Vernet on presentaran el nou disc “Joves Tendres”).D'altra banda, a causa de la situació d'excepcionalitat per, enguany no se celebraran activitats recreatives amb aigua i es prendran totes les mesures pertinents per fer-ne un ús correcte. Tot i això, en col·laboració amb, s'instal·laran diverses fonts arreu de la ciutat per facilitar la hidratació de la ciutadania davant les previsibles altes temperatures.Pel que fa alde la Festa Major, malgrat no donar una xifra concreta, des del govern en funcions han assegurat que s'ha vist reduït en un 20% respecte a l'any passat.Enguany larepartits arreu del municipi. Sota aquesta mirada per afavorir una millor logística, es reubicaran espais com el(tots tres passen a la zona del parc de can Vernet); s'estrenarà un(Pistes Parc Central); es recuperarà la(CPA); es trasllada ela la plaça can Quitèria; es concentrarà elal Celler Modernista; es reubicarà laa la plaça Barcelona; i l’es situarà a la pl. Magí Bartralot. També augmenta i diversifica la programació familiar, especialment els matins de dijous i divendres.Pel que fa al, aquest es modificarà lleugerament per fer-lo pujar pel carrer Enric Granados en lloc de donar la volta per les avingudes Rius i Taulet i Catalunya. D’aquesta manera s’aconseguirà endarrerir 30 minuts la sortida del seguici amb l’objectiu d’evitar la calorada de les primeres hores de la tarda.En relació amb la mobilitat, cal assenyalar que, per primera vegada, es garantirà els desplaçaments en transport públic i s'habilitarà unque connectarà el centre de la ciutat amb els barris. Amb aquesta iniciativa, es permetrà, tot oferint la possibilitat d'evitar agafar vehicles privats, ides d'una visió de gènere.Lade pas serà de 30 min per a les línies L1, L2B, L7B i de 60 min per l'L3. El recorregut serà l’habitual del servei, excepte les prolongacions de les línies en l’àmbit del centre comercial en la L7B.Per altra banda, també cal recordar que, com és habitual, elsdurant tota la nit del 29 i 30 de juny i de l'1 de juliol amb un tren a cada hora i sentit de la línia S1. També funcionarà el(gratuït) amb el seu horari habitual per facilitar l’aparcament i l’accés al centre de la ciutat.Aquest 2023, amb un programa que també s'ofereix en braille, s’ampliaran els horaris sense soroll i llums intenses a la fira d’atraccions per facilitar l’: passa d’un sol dia (acció estrenada a la Festa Major de l’any passat) a tots els dies de 18 a 20 hores.D’altra banda, el programa de Festa Major incorporaper assenyalar aspectes concrets d’accessibilitat o característiques dels actes a nivell de soroll, massificació i volum. Pel que fa a l’espai 0-3 anys del Racó Infantil, disposarà del nou espai “” per infants amb dificultats o sensibilitats especials.Finalment, també cal destacar que la trobada gegantera comptarà amb la participació del, una figura inclusiva dissenyada especialment perquè la seva colla gegantera (integrada dins la Colla de Sarrià i formada una vintena de persones amb diversitat funcional) la pugui portar arreu de Catalunya.L'ja està disponible, de manera gratuïta, a partir del 12 de juny a Apple Store i Google Play per dispositius Android, Iphone, Ipads i tauletes. Aquesta eina permetrà a la ciutadania tenir la programació en tot moment a la butxaca, de manera. El veïnat també podrà consultar totes les novetats a través de les xarxes socials de l'Ajuntament.

Programació Festa Major Sant Cugat 2023 by Sergi Baixas on Scribd