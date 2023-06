Què passarà a Sant Cugat després dels resultats del 28‑M?

ERC, contra l'espasa i la paret

Les alternatives

La desfeta de les esquerres al 28-M només deixa clar un spoiler: el candidat de Junts,. Ara bé, amb nou regidors -i a quatre de la majoria absoluta-, els juntaires, en minoria, necessitaran-ja siguin interns o externs, constants o intermitents-, perdel mandat.Malgrat no córrer especial pressa davant laper part de la resta de formacions del plenari, durant els darrers dies les assemblees locals s'han anat reunint per analitzar i valorar com jugar les cartes que el cuprier de les urnes els ha repartit. A dia d'avui, Junts només s'han reunit amb ERC i PP per; tot i que ja han remarcat que tenen la voluntat de reunir-se amb totes les formacions que tindran representació a l'Ajuntament -inclosa Vox- per cercar possiblesEn aquesta línia, laamb els seus quatre regidors com a segona força més votada. Precisament aquells que van liderar l'"alternativa" del tripartit, ara han detindran de cara al pròxim mandat:vers l'executiu de Vallès o optar per. Un suport que es podria configurar tant des del seu ingrés en uncom des de fora a canvi de certes concessions com el blindatge del Pla d'Habitatge Assequible i polítiques de Drets Socials.Hi ha qui considera que la marxa de l'alcaldessa en funcions, Mireia Ingla , després de perdre prop de l'electorat republicà, el consegüentpodriaentre ambdues formacions. Tot plegat en un context on, des de les cúpules nacionals, el president d'ERCtambé ha demanat que es prioritzi la consolidació dearreu del territori a les portes de les eleccions generals al Congrés dels Diputats del 23 de juny.No obstant això, no tothom ho veuria clar. Segons ha pogut saber, hi ha sectors d'ERC que dubten que, després d'haver encapçalat un "canvi de rumb" de la ciutat, ara acabin fent deals hereus d'aquest "model convergent" tan qüestionat per ells mateixos durant la campanya electoral i al llarg del mandat. En aquest sentit, lesdavant l'opció d'integrar-se al govern provindrien de les joventuts (). A l'altra banda del taulell, també hi hauria aquelles veus que reclamarien, brandant la, entrar a l'executiu perqualsevol retallada en aquestes polítiques empreses en els darrers quatre anys.Aquesta última possibilitat toparia de front davant l-amb dues regidories cadascun- que reclamen teixir unde totes les formacions d'esquerres per forçar Junts a escoltar-los, en cas que no volguessin veure abocats a governar sota, aleshores, la complicitat indispensable del(3) i(2) per tirar endavant qualsevol iniciativa o projecte.Finalment, el(3) encara no s'ha pronunciat respecte al futur mapa consistorial i continua abduït en un profunddesprés de l'ensopegada electoral amb la lupa posada a possibles canvis de lideratge.