El Consell de Joves 12‑17: balanç d'un nou òrgan participatiu més autònom i cohesionador

El Consell de Joves 12-17 s'ha consolidat com unper representar les necessitats del col·lectiu a la ciutat. Amb aquestes paraules, el regidor de Joventut,, ha valorat molt positivament els canvis executats en uni cada vegada mésper desenvolupar iniciatives pròpies ". Cal recordar que aquest òrgan naixia per escoltar, expressar i contribuir des de la mirada jovenívola de la ciutat per a laEn aquesta línia també s'han reivindicat en Biel, en Joan i en Pedro -portaveus del Consell de Joves dels cursos 2021-22 i 2022-23- explicant ladurant aquests darrers dos anys a partir d'unes noves bases que fomenten laentre tots els participants provinents de contextos diversos.Així doncs, entre d'altres, les principals tasques han girat a l'entorn de la pròpiadel Consell; en potenciar la sobirania alimentària ; en impulsar activitats per la; decidir on destinar els paquets econòmics dels Pressupostos Participatius ; avançar en la; i analitzar la importància dels moviments socials i de no-violència.Com a acció destacada, el Consell també va realitzar un estudi respecte aals centres educatius municipals de la mà de la cooperativa Fil a l'Agulla. Entre d'altres, a l'informe s'extreu que el 50% dels joves es considera estar a favor de la igualtat, el 25% com a feministes i un 13% com a "antifeministes". Davant d'aquestes conclusions, des del Consell han decidit engegar diversescontra el racisme i a favor del feminisme, dels drets de LGTBI i de la normalització dels cossos no normatius.En projectes concrets, han tret pit respecte a la consolidació de la-que repetirà per aquesta Festa Major-; les edicions del Torneig de Globus inspirat en el certamen del popular streamer Ibai Llanos; i el"L'Hora del Jove" de la mà de Cugat Mèdia.Per finalitzar, la regidora i l'exregidor de de Joventut,, han remarcat en la importància de "" pel bé de la ciutadania; tot desitjant que es trobin nous relleus perquè no es perdi aquesta veu.

El Consell de Joves 12-17 de Sant Cugat by Sergi Baixas on Scribd