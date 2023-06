L'app d'SportBoard, gairebé a punt per al seu llançament

Després dels focus group (focus grupal) que es van desenvolupar a les ciutats de Sant Cugat, amb la participació activa dels 6 clubs que formen part de(Patí Hoquei Club Sant Cugat, Club Voleibol Sant Cugat, Club de Rugby Sant Cugat, Junior FC, Club Handbol Sant Cugat i Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat) i el lideratge del grup de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, i Mòdena (Itàlia), en una primera fase de recerca i investigació del projecte europeu Sportboard, ara es treballa en els últims serrells del que ha de ser l'app del projecte, l'. L'aplicació ja està feta i configurada i, ara, s'està acabant de definir la usabilitat i la redacció dels seus indicadors.En aquest sentit, el, investigador principal del projecte europeu SportBoard a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, ha explicat que "ja hi ha un primer prototip de l'aplicació i ja la podem testejar. Té diferents potencialitats i es pretén que sigui una eina educativa, però també ens ofereix l'oportunitat que sigui una aplicació on la gent pugui expressar i, fins i tot, denunciar comportaments que observa en la pràctica esportiva".Del setembre al desembre es posarà en marxa unade l'app a Sant Cugat i Mòdena, en català i italià i, posteriorment, del gener al juny del 2024 tindrà lloc la recollida de dades, ja amb l'aplicació funcionant al màxim rendiment.Els socis del consorci de l'SportBoard es reuniran el 15 i 16 de juny a Mòdena, on SantCugatCreix presentarà l'app i on l'objectiu "és acabar concretant quina orientació, quin redactat, de quina manera es perfila l'aplicació i triar una sèrie de clubs i escoles on pugui haver-hi una resposta, anar a buscar una mostra intencionada, amb unes 150 respostes entre Sant Cugat i Mòdena. Això voldria dir triar 7 o 8 clubs i aconseguir que 10 persones, amb perfils diferents (esportistes, tècnics, gestors i famílies) provin aquesta app i facin arribar les impressions que aquesta aplicació els ha donat, quant a la redacció, la usabilitat, la imatge... Si això ho proven 150 persones, tindrem informació suficient per dissenyar la versió final de l'aplicació, que traduirem a diferents idiomes, i que després serà utilitzada pel projecte. A Mòdena voldrem contrastar algunes qüestions de l'app amb les persones del mateix consorci per veure com ho veuen ells. Que tothom ho vegi molt clar".El Dr. Enric Maria Sebastiani també ha destacat la feina que s'ha fet en els últims mesos: "La feina que s'ha fet fins ara és decidir sobre què volem preguntar com volem usar l'app, després dels focus grups que es van fer a Sant Cugat i Mòdena".Miquel Martínez, president de SantCugatCreix, ha assenyalat que, "amb l'SportBoard s'inicia un camí cap a la Bona Governança en l'esport d'entitats i administracions, mantenint les fortaleses de l'Ethics4Sports, incorporant nous elements sobre la integritat en l'esport i afegint un nou pilar, la gestió i qualitat dels recursos emprats en la pràctica esportiva. Tindrem una nova eina digital, l'APP SportBoard, que afegirà al sistema una alta capacitat de comunicació entre els diferents agents. Tot això serà al setembre, iniciant una prova pilot amb clubs i administracions convidades a col·laborar".

A l'app, cada usuari es crearà el seu perfil i el perfil que es crearà pot ser tants perfils com aquesta persona tingui (puc ser entrenador, però també puc ser pare). L'aplicació permetrà crear un o tants usuaris o perfils d'usuari com un vulgui en relació amb la pràctica esportiva i cada vegada que algú vulgui enregistrar un comportament, ho podrà fer definint en quin perfil està registrant. Ho podrà fer escollint si el comportament que vol enregistrar és positiu o negatiu, on ha succeït (entrenament, competició, vestidor...) i quina és la persona implicada en aquest comportament que es vol enregistrar (entrenador, esportista, equip d'esportistes, pares, públic...) Si és un equip d'esportistes, l'aplicació demanarà a l'usuari que detalli quina és l'edat i el gènere d'aquest equip. A partir d'aquí, l'app obrirà 3 dimensions: si el comportament que es vol enregistrar té a veure amb el joc net, amb el respecte als altres o amb la cura de la salut. Hi haurà un dipositari on estaran registrades totes les entrades que hagi fet l'usuari.L'objectiu del programa europeu SportBoard és el de millorar el bon govern de les organitzacions esportives de base i els òrgans de govern proposant un enfocament holístic per al seguiment i la gestió del comportament ètic dels esportistes infantils i joves. La bona governança es basarà en un treball sistèmic de definició d'indicadors de conducta ètica, el seu registre, seguiment i gestió per oferir una autoregulació eficient de les organitzacions esportives de base.El consorci Sportboard està liderat per SantCugatCreix i està format per 5 entitats: l'associació de clubs SantCugatCreix; el club esportiu Anderlini (Itàlia), l'Ajuntament de Mòdena (Itàlia), la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, i el think tank esportiu Sport and Citizenship (França).