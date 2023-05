Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

després de la patacada històrica en els comicis municipals del diumenge. I és que aquest 28-M,; o el que és el mateix, elque li va fer confiança als anteriors comicis del 2019. Com a cap del govern tripartit, ha estat durament castigada per unes urnes on també han rebut significativament els seus companys d'executiu: PSC (-19,5%) i la CUP (-31%).En una compareixença davant de la premsa, Ingla ha manifestat que d'eixa l'acta com a regidora i que el relleu en la secció local republicana l'agafa el núm. 2 a la llista, l' exsenador Bernat Picornell I és que les forces d'esquerres de la ciutat han experimentat unque ha deixat via lliure a Junts per recuperar les regnes de l'Ajuntament amb unLa decisió s'ha anunciat en format compareixença i no s'han acceptat preguntes per part de la premsa.