El retorn dels fills pròdigs: PP i els comuns recuperen regidories a l'Ajuntament

Victòria agredolça

. Ahir a la nit, amb el 100% escrutat, ambdues formacions saltaven d'alegria per haveral consistori santcugatenc. Una missió relativament difícil després d'haver passat el darrer mandat darrere de les grans vidrieres del consistori.En el cas dels populars, la candidatura encapçalada perha aconseguit doblar el nombre de vots i recobrar-se les tres regidories que l'any 2019 li va prendre un vigorós. Quatre anys després, els taronges desapareixen deixant pas a una dreta espanyolista reforçada amb laque entrarà per primera vegada amb dos regidors.Benejam,, celebra que la ciutadania "hagi rebut el nostre missatge i hagi". En aquesta línia, el popular, amb el suport d', es conjura a ser "" en la futura governança de la ciutat i concentrar esforços per aconseguir un municipi més net, amb major seguretat i amb menys càrrega impositiva que aconsegueixi millorar el model de ciutat de referència dels primers governs de CiU. D'altra banda, el PP ha avançat queMalgrat el sotrac meteòric de les esquerres en aquests comicis , només en una seu progressista es va poder arribar a observar certa jovialitat. Una, conscients que el resultat electoral no ha estat bo. Tot i haver recuperat de nou la coalició , cosa que els ha permès reingressar amb dos regidors a l'administració local i continuar com a hereus d'Iniciativa-Verds, l'espai d'ha perdut 600 vots respecte als comicis del 2019.El cap de llista,, es prepara de la mà d'per un. "", ha reconegut un trist alcaldable que preveu una legislatura de "" amb l'objectiu de consolidar unade cara a les eleccions del 2027. "", ha sentenciat.