El sotrac meteòric de les esquerres a Sant Cugat: perden un terç del seu electorat respecte al 2019

El sotrac meteòric de les esquerres

ERC perd 3.821 vots (-45,5% respecte al 2019)

PSC perd 1.047 vots (-19,5% respecte al 2019)

CUP perd 1.497 vots (-30,8% respecte al 2019)

Els comuns perden 600 vots (-21,2% respecte al 2019)

La irrupció de la dreta espanyolista

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

Laja augurava queviuria un, el que ningú s'esperava era la que experimentarien, i de forma transversal, totes les formacions progressistes . Per analitzar-ho més en detall, l'any 2019 l'espai polític d'ERC, PSC, CUP i dels comuns va sumar 21.705 vots; quatre anys més tard, només n'han esgarrapat 14.730; el que suposa una desfeta de 6.975 vots (-32%).Per contra, en els darrers comicis, l'espai de Junts, Cs, PP i Vox va treure 20.130 vots. I ara, amb l'afegit dels resultats del PDECat, Valents i Convergents, lesEls motius poden ser diversos: vot de càstig a la gestió del tripartit, els 12 punts extres a l'abstenció, desencant amb l'agenda progressista... Però la conseqüència continua sent una: elque han perdut un de cada tres votants en menys de 48 mesos.D'altra banda, eli, fins i tot, l'han multiplicat. En aquest sentit, els populars hanels resultats de la seva massa fins als 4.092 votants -en van treure 1.934 l'any 2019- i l'extrema dreta els ha-passant de 864 vots a 2.406-. En conseqüència, Cs ha perdut 4.156 vots, més del 80% del seu electorat quedant-se fora del consistori i, inclús, per sota de PACMA.