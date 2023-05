Terratrèmol polític a Sant Cugat: Junts liquida el «parèntesi» de les esquerres

📹 Vídeo | Eufòria a la seu de @juntsxstc on @josepmvalles celebra que el pròxim govern de Sant Cugat no sigui del tripartit



El retorn popular i dels comuns

Els nous tres regidors del PP a l'Ajuntament de Sant Cugat Foto: Sergi Baixas

Els nous tres regidors del PP a l'Ajuntament de Sant Cugat

. El(ERC, PSC i CUP), sota una pronunciada abstenció i un càstig transversal a la seva gestió per part de la ciutadania, rep unai totes tres forces cauen en regidors. Les esquerres, malgrat l'aparició dels comuns, s'enfonsen i laAl carrer Francesc Moragas, la precaució continguda ha esclatat en alegria amb el 100% escrutat i després de corroborar que les esquerres no podien sumar, quedant-se l'opció del quadripartit a dos regidors de la majoria absoluta.esprés d'aconseguir mantenir els 9 regidors del 2019. "Només us vull donar dues notícies: que el pròxim govern no serà del tripartit i que aquest serà de Junts per Sant Cugat", ha celebrat un exultant Vallès.Mentrestant,entre les forces del govern. A, la patacada ha suposat la pèrdua de dos regidors (de 6 a 4). "Ens hem deixat la pell, però la ciutadania ha parlat.per entendre què és el que ha passat i farem tot el possible per continuar amb el projecte que hem tirat endavant aquest mandat", ha relatat l'alcaldessaLa batllessa no s'ha pronunciat respecte a una possible dimissió. "Hi serem en qualsevol dels escenaris", ha sentenciat.Des de la seu del, l'optimisme que visualitzaven inicialment davant una favorable tendència nacional s'ha convertit ràpidament en un severpati dedavant de les primeres xifres de l'escrutini. "No hem sabut explicar el nostre el projecte transformador per a la ciutat", ha declarat el candidat socialista,; molt tocat per la pèrdua d'un dels seus quatre regidors.Una anàlisi, breu però contundent, que també ha compartit el cap de llista de la, que també ha vist com els representants públics anticapitalistes han caigut de tres a dos. "Ens ha faltat reivindicar més els beneficis que ha suposat l'arribada d'un govern progressista per a la ciutat", ha comentat unSimarro; molt preocupat per la crescuda transversal de la dreta arreu del país i, sobretot, del feixisme. "Els farem valdre com si fossin vuit els nostres dos regidors contra Vox", ha reblat contra l'arribada de l'extrema dreta a l'administració local.A l'altra banda del taulell, apareix un satisfetque recupera la seva presència al consistori vallesà. Els populars s'han menjat els tres regidors de, enviant-los directament a l'oblivion. Benejam,, ha assegurat que utilitzarà les tres cadires per millorar la ciutat i capgirar la gestió feta darrerament pel tripartit d'esquerres. Davant la temuda entrada de Vox, rebutgen fer-li un cordó sanitari.Tanmateix, cal destacar la reentrada de l'espai dels comuns que, després d'haver-se presentat per separat als anteriors comicis, ara tornen a accedir a l'Ajuntament amb dos regidors i; malgrat tot, 600 votants menys. Una "", ha manifestat l'alcaldable d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, davant d'un. Ni l'opció del quadripartit aconsegueix sumar per parar els peus al retorn de Junts.Finalment, cal destacar que l'extrema dreta reaccionària de Vox també ingressa per primera vegada a la Casa de la Vila amb dos regidors.