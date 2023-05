ERC celebra l'adquisició del local on s'ubicarà la futura «comissaria de barris»

Elena treu pit d'Interior

El govern de Valldoreix, indignat

(2/2) No teniu cap dret a fer-ho per molt que sigui amb el Conseller @joanignasielena. Si ho feu, sereu denunciats a la JEC. Quin estil més barroer i quina manera de fer política... — Som Valldoreix (@SomValldoreix) May 23, 2023

Llei Orgànica del Règim Electoral General:



Secció IV. Disposicions generales sobre la campanya electoral



Article 50



1. Els poders públics que en virtut de la seva competència legal hagin convocat un procés electoral poden fer durant el període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a informar els ciutadans sobre la data de la votació, el procediment per votar i els requisits i tràmit del vot per correu, sense influir, en cap cas, en l'orientació del vot dels electors. Aquesta publicitat institucional s'ha de fer en espais gratuïts dels mitjans de comunicació social de titularitat pública de l'àmbit territorial corresponent al procés electoral de què es tracti, suficients per a assolir els objectius d'aquesta campanya.



2. Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebrin queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.



3. Així mateix, durant el mateix període queda prohibit realitzar qualsevol acte d'inauguració d'obres o serveis públics o projectes d'aquests, sigui quina sigui la denominació utilitzada, sense perjudici que les esmentades obres o serveis puguin entrar en funcionament en l'esmentat període.



4. S'entén per campanya electoral, als efectes d'aquesta Llei, el conjunt d'activitats lícites portades a terme pels candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions a fi de captar sufragis.



5. Llevat del que disposa l'apartat 1 d'aquest article, cap persona jurídica diferent de les esmentades a l'apartat anterior pot fer una campanya electoral a partir de la data de la convocatòria de les eleccions, sense perjudici del que estableix l'article 20 de la Constitució.

, de la mà del conseller d'Interior, ha celebrat l'-situat a pocs metres de l'estació de FGC de Valldoreix-on s'ubicarà la. La compra de l'espai per acollir aquest equipament, llargament reivindicat a la Vila, s'ha formalitzat aquesta setmana per part de-l'empresa pública d'habitatge de l'Ajuntament- per un valor de", ha reconegut l'alcaldessatot afegint que està previst que la comissaria entri en funcionament al llarg del pròxim mandat. Així, la batllessa ha brandat la necessitat d'obrir aquestper donar resposta a una de les principals preocupacions del veïnat dels barris perifèrics que fa temps que reclamen. En aquest sentit, aquesta comissaria pretén ser una oficina -que també durà a terme tasques administratives- que cobreixi el territori deD'altra banda, la republicana també ha volgut recordar que-i també de percepció de seguretat- del país segons l' últim informe de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb una nota d'un 7,2. "", ha remarcat Ingla anunciant la. Un cos, ha dit, que ha de continuar sent "" amb els Mossos d'Esquadra.Tanmateix, Elena ha exposat que ERC està incidint molt en seguretat durant aquesta campanya electoral per tal de "". Així, el conseller ha justificat aquest apuntalament per potenciar un "" des d'una. "Incrementarem el nombre d'efectius dels Mossos perquè sigui un cos que camini i conegui les diferents realitats del país", ha remarcat el republicà rebutjant que la dreta hagi monopolitzat la defensa en aquest àmbit.D'altra banda, a preguntes de la premsa, el conseller també ha reivindicat el paper que juga ERC a l'hora de-altrament coneguda com a "Llei Mordassa"- que va permetre ahir arxivar 84 de les 89 propostes de sanció interposades pels agents durant el transcurs del polèmic desnonament del carrer Indústria a Sant Cugat . "Des del departament apliquem uns criteris jurídics, vinculats als criteris del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans, on", ha detallat Elena insistint en la necessitat de "" la Llei Mordassa. Així doncs, apunten que des que ERC està al capdavant d'Interior, les denúncies vinculades a aquesta legislació han caigut prop d'un 40%.Aquest anunci dels republicans ha causat indignació entre el(Junts i PDECat) i la candidatura encapçalada per la vicepresidenta Susana Herrada amb "Som Valldoreix" . Tanmateix, qui haha estat l'actual, que s'ha quedat a la roda de premsa per escoltar les intervencions."Jo només passava per aquí al davant i he parat per saber què passava", ha explicat Puig en declaracions a. "A mi m'és igual si és un acte estrictament d'ERC o de l'Ajuntament, però això és un", ha afirmat visiblement molest perquè a cinc dies de les eleccions es presenti un projecte d'aquestes característiques sabent que feia anys que s'havia reclamat des de l'EMD. "", ha lamentat el president criticant "les maneres de fer" dels republicans com a "falta de respecte" a la institució que presideix.Per la seva banda, la candidatura de "" ha avançat queper haver incomplert la llei. "Tota la legislatura reclamant aquesta subcomissaria a Valldoreix sense èxit i avui ens trobem amb un acte detotalment fora de lloc. Des del 3 d’abril les presentacions i inauguracions no estan permeses.", han recriminat tot pregonant la denúncia que interposaran per fer cas omís de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.