Interior arxiva 84 de les 89 denúncies interposades pel desnonament del carrer Indústria de Sant Cugat

Molt orgullosa de la feina d'@Esquerra_ERC al departament d'Interior amb @joanignasielena. Quan hi som, la defensa del drets fonamentals de manifestació i llibertat d'expressió avancen. Me n'alegro per totes aquestes persones que van ser denunciades. Seguim! https://t.co/Pp0DsZNPaf — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) May 22, 2023

Laha desestimat la majoria de lesque van ser identificades durant el transcurs delmentre intentaven aturar el desallotjament de la. Justament fa uns dies, el col·lectiu va personar-se davant la seu local d'ERC per exigir que es bloquegés el tràmit d'aquestes denúncies que restaven a l'espera de ser ratificades pel departament de la Generalitat i, així, es pogués posar fi a una "macrocausa repressiva" contra el moviment en defensa del dret de l'habitatge.Segons han confirmat fonts de la Conselleria a, d'aquestes denúncies interposades pels Mossos d'Esquadra -emparats per la, altrament coneguda com a "Llei Mordassa"-,que es reparteixen entre tres persones diferents: els expedients ai la sanció administrativa per desobediència a la tinenta de la CUP, Lourdes Llorente . La resta, expedientades per desobediència (41), obstrucció a l'autoritat (41) i no haver comunicat la concentració (2), han quedatdesprés de constatar que prevaleix elA les dues primeres, la multa restaa les encausades i resoldre's elsque poguessin presentar. Pel que fa a Llorente, aquest expedient està seguint una línia d'investigació separada i s'estan valorant lespresentades per la cupaire.D'altra banda, també cal recordar l'existència delde l'activista del Sindicat,que escapa de la via administrativa sent directament imputada per la via penal per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat demanant-li fins a 9 mesos de presó.L'alcaldessatambé s'ha fet ressò de la notícia i s'ha mostratde la feina feta per ERC al capdavant del departament d'Interior. ". Me n'alegro molt per totes aquestes persones que van ser denunciades. Seguim!", ha reivindicat la batllessa republicana.Aquestes són les últimes novetats que arriben d'un polèmic operatiu policial ofegat entre crítiques per episodis de "brutalitat policial" mentre els agents intentaven fer fora de casa, sota ordre judicial, a dues llogateres end'un pis propietat d'un gran tenidor al centre de Sant Cugat.