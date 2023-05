Sant Cugat del Vallès, la ciutat amb la menor taxa d'atur d'Espanya

encapçala el rànquing de la (5,2%) , amb Barcelona (7%) i Castelldefels (7,8%) entre les primeres posicions. L'enquesta d'Indicadors Urbans de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) recull les dades de 126 ciutats, 9 conurbacions i 70 àrees funcionals al voltant de les principals ciutats, així com dels barris de les 17 ciutats majors de 250.000 habitants.A banda, la ciutat vallesana també se situa entre els municipis catalans amb major nombre de fills per dona amb 1,35 –la mitjana a Espanya és d'1,19-; així com Manresa (1,45), Lleida (1,38); Reus (1,35) i Terrassa (1,35). D'altra banda, Cerdanyola del Vallès (0,99) es troba dins la llista de les ciutats menys fecundes.