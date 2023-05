Clam de les escoles públiques de Sant Cugat per protegir els alumnes del sol

". Sota aquesta premissa, less'han adherit a un informe per visibilitzar la problemàtica que suposa laque acullen més de 3.700 alumnes del municipi.En un comunicat al qual ha tingut accés, reclamen "" per part de l'Ajuntament i dels partits polítics peren aquests espais davant l', sobretot de cara als mesos d'estiu."Sovint ens hem trobat amb", lamenten en l'escrit.Així doncs, han decidit fer unper exigir que s'elabori un pla municipal, amb pressupost i calendari d'accions perque acaba repercutint directament en la ". Un document on, remarquen, serà indispensable comptar amb la "col·laboració, criteri i expertesa" de les pròpies Afes.Entre d'altres, exposen que l'actual manca d'ombres a les escoles ha arribat a provocarentre l'alumnat. A banda, també recorden que, mèdicament, és recomanableentre les 12 h del migdia i les 16 h de la tarda, quan el sol pica més, que és justament quan els infants surten al pati.Tanmateix, també han volgut denunciar que, en ocasions, les mateixes famílies s'han hagut de fer càrrec de la compra i instal·lació de tendals i altres materials per habilitar més espais d'ombra per als seus fills davant la desatenció per part del consistori.En l'informe, cada AFA recull, punt per punt, les principals mancances i propostes plantejades per a cadascuna de les escoles afectades:

Informe “Ombres Per Les Escoles” by Sergi Baixas on Scribd