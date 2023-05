L'ANC Sant Cugat fa una crida a votar per Independents

Un "càstig" velat

Els 10 punts programàtics del Full de Ruta:



1. Compromís d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)

2. Reconèixer la validesa del referèndum de l'1-O

3. Reconèixer la validesa de la declaració d'independència del 27 d'octubre

4. Compromís amb els principis democràtics bàsics

5. Compromís amb no fer acord amb candidatures o persones que defensaren l'aplicació de l'article 155

6. Defensar de manera efectiva la llengua catalana en tots els àmbits municipals

7. Donar suport a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC)

8. Donar suport al Consell de la República

9. Fer sobirania fiscal

L'de cara a les pròximesAixí s'ha fet públic aquest dijous en una roda de premsa a la seu local de l'entitat sobiranista després de fer una anàlisi de la situació política a Sant Cugat.Un posicionament que s'emmarca en la constatació de ladels darrers anys de l'ANC: que onejava de la façana de l'Ajuntament per una que inclogués la paraula independència. "Ha estat un", ha reconegut el membre del secretariat,Així doncs, per tal de trencar l'actual "" a les aspiracions sobiranistes; l'ANC ha optat per "actuar allà on fa mal als polítics: la poltrona". Sota aquesta mirada, l'associació ha proposat a tots els partits que es presentaran als comicis que els facin arribar el seu programa electoral en cas que vulguin comptar amb el seuEn aquesta línia, confessen, que a hores d'ara només han rebut l'interès d'. Després d'haver analitzat en detall el seu programa, des de l'ANC han constatat que el document mostra unamb els 10 punts programàtics de l'entitat. "Els donem suport i, quan arribi el moment, en demanarem el vot", ha sentenciat Cifuentes.Respecte a aquest moviment, des de l'ANC continuen instant a la resta de formacions "autoanomenades" independentistes que també passin per l'de l'associació per comptar amb el seu suport malgrat que, avisen, en cas d'incompliment dels punts també seran subjectes a unaA preguntes de la premsa, han insistit que aquest pronunciament no pretén ser un "càstig" a la resta de formacions independentistes, però que, "". Així, i sent conscients que previsiblement no complirien amb el decàleg de punts exigits, directament prefereixen no passar l'examen. En qualsevol cas, relaten, l'objectiu ésque anhela la constitució de la