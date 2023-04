Cs es presenta a la presidència de l'EMD de Valldoreix amb l'objectiu de desmantellar‑la

; únicament ens estàvem plantejant si presentar o no candidat. I en qualsevol cas, vull deixar clar que mai hauríem donat suport a cap candidatura que no hagués estat la nostra". Amb aquestes declaracions, el portaveu de, ha volgut aclarir la posició del partit respecte a l'intent de seducció de " " per aglutinar esforços al voltant de l'agrupació d'electors encapçalada per. Un moviment que naixia per concentrar tot el votant de l'espectre del centre-dreta sota una mateixa presidenciable - i al qual el PP i Valents s'hi han acabat sumant -, tal com també han fet les forces d'esquerres amb la marca de "Valldoreix Plural" "No creiem que s'hagi de configurar un escenari d'un Front Popular contra un Front Nacional. En democràcia tothom ha de poder escollir quin és el millor candidat, i per a Cs, aquest és", ha sentenciat Ciprian tancant rotundament la porta rotundament a qualsevol mena de coalició amb la presidenciable originària de Junts i PDECat.D'altra banda, Escofet ha anunciat que el seuen cas de guanyar la presidència de la Casa de la Vila ésper a la ciutadania i després organitzar unper tal de secundar el seu. "Volemdavant d'una EMD que únicament generaamb despeses milionàries que es podrien revertir enper al propi poble", ha asseverat el candidat liberal.Així doncs, un cop tancada l'EMD, expliquen que les competències tornarien a mans de l'Ajuntament de Sant Cugat des d'on es podria executar una gestió més eficaç; tot impulsant més polítiques en millorar l'urbanisme i la seguretat de Valldoreix.