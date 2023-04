Recorregut i afectacions de trànsit per la ReVolta a Sant Cugat

Recorregut i horaris

Un any més,acollirà el pròxim dissabtela sortida i l’arribada de la quarta edició de laLa cursa catalana que reunirà al Vallès els millors equips ciclistes femenins estatals i una notable representació d’internacionals.La seva disputa implicarà diferentspels carrers de la ciutat per on transcorrerà. Per una banda, cal destacar elde l’avinguda Pla del Vinyet entre l’avinguda de Gràcia i la plaça Gabriel Ferrater de 6.30 h del matí fins a les 15 h. Unes vies on també quedade vehicles així com a tots els trams per on passarà el recorregut des de les 19 h del divendres 28 fins a les 15 h de dissabte 29 d'abril. Tanmateix, també s'aniran produintal llarg de tot el recorregut entre les 9.30 h i les 15 h.En aquesta línia, diversesi es podrien produir algunsen el servei. L’afectació serà a les línies L1, L2, L3 i L8, A4, B7 i B8 que durant aquestes hores faran recorreguts alternatius. En concret les línies A4, B7 i L2 es desviaran per Gràcia – Llaceres i Torreblanca; mentre que les línies L1 i L3 es desviaran per Francesc Moragas; i la línia L8 ho farà per Torreblanca – Rambla del Celler.: avinguda Pla del Vinyet, a les 9:50 h. L’afectació en aquesta zona es preveu fins a les 10.15 h, mentre que l’arribada està prevista al voltant de les 13.30h.: av. Pla del Vinyet, c. Francesc Moragas, av. Rius i Taulet, pg. Lluís Companys, c. Martorell, camí Can Gatxet, av. Montserrat Roig, av. Josep Valls, av. Can Cabassa, c. Fuerteventura, rbla. Baixador, c. Entroncament, C1413 direcció a Castellbisbal. Sortida real al Pk 8 de la C1413.: l'organització preveu que la primera corredora o el grup capdavanter entri al terme municipal de Sant Cugat al voltant de les 12.40 h, moment a partir del qual quedarà tallat tot el recorregut: C1413, rotonda c. Entroncament, pas sota AP7, rotonda Valldoreix per rbla. del Baixador de Valldoreix, c. Pompeu Fabra, av. Montserrat Roig, av. de Bilbao, c. Àvila, c. Jaume I, av. Can Picanyol, pg. Olabarria, c. Safareigs, c. Àngel Guimerà, rbla. Ribatallada i av. Pla del Vinyet.: avinguda Pla del Vinyet. Hora prevista aproximada, 13.30 h.Agents de la Policia Local, membres de Protecció Civil, Agents de Civisme i voluntaris de la Unió Ciclista de Sant Cugat del Vallès vetllaran per la seguretat i pel bon funcionament de la jornada en col·laboració amb l’organització.La prova tindrà tres ports de muntanya en un recorregut de 126,9 quilòmetres que en total sumarà gairebé 2.000 metres de desnivell positiu. Amb sortida i arribada a Sant Cugat del Vallès, estarà marcat pel pas pel Coll de Castellbisbal (2a categoria) i els ports de primera categoria del Port d’Ullastrell i l’Alt de la Creu d’Aragall, aquest últim coronat a 29,5 quilòmetres de la línia de meta i que es preveu decisiu en la resolució de la cursa. A banda, es disputaran dos esprints intermedis, situats a Piera (km 63,1) i a Corbera de Llobregat (km 104,2).La reVolta es podrà seguir en directe a partir de les 12h per TV3, així com a les xarxes socials de la Volta a Catalunya.