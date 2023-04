Herrada al contraatac: «Som Valldoreix» aconsegueix el suport de PP i Valents per fer front a les esquerres

Què defensa "Som Valldoreix"?

Així doncs, aquesta candidatura s'emmarca en 8 grans eixos:

després de la presentació de l'agrupació d'electors " Som Valldoreix " de cara a les eleccions municipals del 28-M. L'originària presidenciable de Junts i PDECat-Units,, acaba d'aconseguir amb aquesta nova fórmula recollir elper tal de fer front a la llista unitària de partits progressistes i entitats veïnals (ERC, PSC, CUP i En Comú Podem) encapçalada per Juanjo Cortés amb Valldoreix Plural Així doncs, el moviment d'última hora d'Herrada per configurar unacomença a brollar. L'objectiu és teixir aliances transversals per evitar que l'"experiment" del tripartit de Sant Cugat pugui repetir-se a Valldoreix.Aquesta tarda, en una roda de premsa els populars han defensat la seva decisió de no presentar presidenciable -i evitar fer-se la competència- en un context "excepcional". "des de l'altra banda del taulell polític perquè la candidatura de Som Valldoreix tingués", ha resumit l' alcaldable santcugatenc del PP Álvaro Benejam que, tot i traslladar-los el seu, deixa clar que no s'afegiran a l'agrupació. "Malgrat les nostres diferències ideològiques, amb Herrada ens hi podem arribar a sentir còmodes sempre que es respecti la neutralitat institucional", ha afegit el recentment presentat candidat popular per a la vocalia de l'EMD,, que remarca la voluntat d'arribar a governar plegats després dels comicis.La voluntat de l'agrupació d'electors és buscardavant la forta candidatura d'esquerres de Valldoreix Plural i evitar que es pugui arribar a configurar altres "experiments" de govern com el del tripartit de Sant Cugat. "", abandera la presidenciable, Susana Herrada.1.) Reivindicació del lideratge femení i l'experiència en gestió.2.) Reforç de la seguretat i endurir la lluita contra les okupacions3.) Reorganització de l'equip d'Urbanisme, per a una major eficiència i millor mobilitat4.) Garantir un futur per als joves de Valldoreix amb més habitatge i equipaments i potenciant l'emprenedoria.5.) Més esports: construir un nou camp de futbol, un pavelló, un equipament pel vòlei-platja i un parc esportiu6.) Vetllar per una administració econòmicament sanejada i empoderar el comerç local.7.) Fomentar la prevenció d'incendis i les mesures contra l'emergència climàtica.8.) Impulsar les Noves Centralitats: Teatre, Escola de Música i altres equipaments.