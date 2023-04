Camí del 28-M: què hi ha en joc a Sant Cugat?

Qui és l'alcaldessa de Sant Cugat i com aspira a ser reelegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Ingla?

Quins seran els grans debats en la campanya a Sant Cugat?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Sant Cugat

Quants habitants té? 95.725 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 25 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va guanyar les eleccions amb 9 regidors. Tot i això, un pacte entre les forces progressistes amb ERC (6), PSC (4) i la CUP (3) va aconseguir formar un executiu amb majoria absoluta que trencava amb 32 anys consecutius de governs convergents i enviava el partit més votat a una oposició compartida amb Cs (3).

, com a una de les ciutats més grans de Catalunya, sempre ha acaparat un gran interès a les. I enguany, més encara quan s'observarà si després del pas de l'excepcional, la Gàl·lia Convergent deixarà definitivament de ser-ho o si l'episodi viscut aquesta darrera legislatura va ser tan sols un simple sotrac a l'històric. Els hereus de l'antiga CiU, representants aquesta vegada en diverses formacions com, es juguen recuperar les regnes de l'Ajuntament de les mans de les esquerres.No obstant això, cal assenyalar que la dinàmica d'enguany és molt diferent de la dels comicis del 2015, en ple moment àlgid del procés també va ser el termòmetre de la força del moviment del 15-M; i a la del 2019 que es va viure sota els efectes de la repressió i la ressaca del referèndum de l'1-O. Elsja no estan tan acotats a les estrictes faixes cosides en clau sobiranista. Els blocs s'han trencat i sinergies del passat poden tornar a brollar davant d'una fotografia que comptarà ambesdevenint decisiu l'impacte de la previsible Mireia Ingla aspira a un segon mandat després d'haver agafat la vara de batllessa com a força més votada del tripartit. Amb un lideratge indiscutible després de superar el procediment intern de primàries, la republicana estudiarà atentament l'aritmètica postelectoral per analitzar si permeten la revalidació d'un nou govern d'esquerres (amb el suport intern o extern dels seus actuals companys d'executiu i d'uns eventuals comuns) o si, per contra, s'haurà d'encomanar a nous aliats com podria ser la formulació d'un tàndem amb Junts.N'hi ha dos: Josep Maria Vallès Pere Soler . Junts, tenint en compte l'ànima convergent de la ciutat, té prou números per tornar-se a erigir com la força més votada malgrat la competència directa del PDECat i Convergents. Depenent del resultat i el marge amb la resta de formacions, Vallès ho tindria prou encarat per iniciar les negociacions des d'una posició de poder a l'hora d'assumir-ne l'alcaldia. A l'altra banda, el candidat socialista també sembla que podrà tenir la paella pel mànec i dirimir la configuració del pròxim executiu: o revalidar un govern progressista o apostar per la sociovergència. En qualsevol cas, el candidat, que afrontarà una campanya electoral per tercera vegada, ja ha anunciat que està obert a teixir aliances i complicitats amb qui faci falta a condició que això els obri la porta a continuar sent "decisius" en la governabilitat del municipi.Habitatge, mobilitat i seguretat. La constant diàspora de santcugatencs que es veuen expulsats del municipi pels desorbitats preus de l'habitatge continuarà vertebrant-se com a pal de paller en tots els programes electorals. La bateria de solucions, que a tot estirar es preveuen a mitjà i llarg termini, passaran inevitablement en incrementar el parc de l'habitatge públic assequible, El com i què s'està disposat a sacrificar, serà el que marqui la diferència entre la quinzena de candidatures. D'altra banda, la mobilitat també es posarà en el punt de mira, sobretot davant dels canvis motivats per la implementació de la nova Zona de Baixes Emissions i l' Anella Verda . Finalment, també seran protagonistes quines polítiques posarà cadascú sobre la taula per mitigar la sensació d'inseguretat que ha anat creixent al municipi al llarg dels darrers anys.La principal novetat és el context polític, especialment a Catalunya, després del transcurs de la pandèmia. Els últims comicis es van celebrar en ple judici del procés al Tribunal Suprem , amb presos i exiliats, i només un mes després de les eleccions espanyoles, que es van acabar repetint per la manca d'entesa entre el. A banda, van coincidir amb les eleccions europees que va guanyar, l'últim gran exponent que queda de la tardor del 2017. Els blocs al Parlament s'han trencat, i ERC ja aprova pressupostos amb el PSC.Hi ha una única certesa: per ser alcaldessa o alcalde caldrà pactar. Es quedi primer o segon, tothom haurà de fer sumes i restes per conèixer exactament els suports que necessitarà i, sobretot, saber quins suports no tindran els rivals. Guanyar les eleccions permet manar si no hi ha majoria alternativa -calenper garantir-se-la-, però totes les enquestes dibuixen un escenari molt fragmentat que obligarà a entendre's.Una de les aliances naturals continuarà sent la unió de les forces progressistes per mantenir el "canvi de rumb" de la ciutat emprès per les esquerres; però no serà l'única. La pilota girarà sobre la teulada de les, previsiblement, tres forces més votades al municipi: Junts, ERC i el PSC. Qualsevol configuració protagonitzada per, com a mínim, dues d'aquestes, serà amb tota probabilitat la que s'acabi imposant.