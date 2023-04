Susana Herrada (Som Valldoreix): «El pacte antinatural de les esquerres neix de la por»

La candidata presidenciable de Som Valldoreix, Susana Herrada Foto: Sergi Baixas

Herrada aposta per una Centralitat repartida al llarg de la Rambla de Mossen Cinto Verdaguer Foto: Sergi Baixas

La presidenciable reivindica la feina feta durant els darrers 12 anys per part del govern de l'EMD Foto: Sergi Baixas

. Una àmplia candidatura de forces progressistes i d'entitats veïnals amenaça a posar fi a tres governs consecutius convergents. Per evitar aquest canvi de color, Susana Herrada, hereva del president Josep Puig, encapçalarà una recentment anunciada agrupació d'electors batejada sota el nom "Som Valldoreix" i aglutinar el màxim de sensibilitats possibles sota una mateixa bandera.En qualsevol cas, l'actual vocal de Mobilitat, Transport, Recursos Humans, Cultura i Medi Ambienti aposta per falcar un nou mandat "continuista" que consolidi el "". En una entrevista amb, Herrada fa balanç d'un mandat difícil especialment marcat per la Covid-19 i la pèrdua de la vocal Elena Degollada , mentre també es mostra contundent contra el paper de l'oposició d'esquerres durant la legislatura i la "traïció" del tècnic de l'EMD i rival a batre als comicis, Juanjo Cortés (Valldoreix Plural).- Fluid perquè es tractava d’un relleu natural. Fa tres mandats que estic en el govern i ara era el moment de fer un pas endavant. Agafo el repte amb molta il·lusió.- Doncs probablement perquè aquí ja fa mesos que estem governant conjuntament. Quan va morir l'Elena just farà un any, va entrar directament la Maria Lluïsa Múñoz (PDECat) com a substituta perquè era la següent candidata de les llistes electorals... Que ara continuem anant plegats era una decisió lògica després de mesos governant amb total sintonia.- Justament crec que, com faig por, deu ser l’única fórmula que han pogut trobar per intentar guanyar-me a les urnes: amb un pacte antinatural format per un quadripartit (ERC, PSC, CUP i els comuns). De totes maneres, el poble és intel·ligent i si durant tres mandats ens han atorgat la victòria, de ben segur que ara ho tornaran a fer una quarta vegada amb mi al capdavant.- És que francament hem quedat tots molt decebuts per aquesta mena d’afirmacions que són rotundament falses.- Totalment. Nosaltres no hem governat mai només pels nostres sinó per tothom. I penso que això ha quedat demostrat des que vam arribar al poder, mantenint sempre la neutralitat de la institució i sense donar cap mena de tracte preferencial a ningú.- Exacte.- No tinc cap input ni constància que això s’hagi produït. Jo amb ell, com a treballador de la Casa, només he tractat per gestions referents al Castell de Canals i mai he tingut cap mena de problema. De totes maneres, no entraré a criticar la seva manera de fer ni de dir. Aquesta no és la meva manera de fer política.- Sens dubte. Nosaltres tenim un projecte i una manera de fer per Valldoreix que volem que es mantingui en la mateixa línia. Una Vila neta, segura, sense okupes, amb una mobilitat sostenible que tampoc criminalitzi al cotxe… Continuarem fent tot el possible per impulsar el Valldoreix que la gent estima.- Per a res del món. Cal tenir en compte que ha estat un mandat molt difícil substancialment marcat per la Covid-19, l’augment de preus derivat de la guerra d’Ucraïna i sobretot, reitero, per la pèrdua de la nostra vocal Elena Degollada. I malgrat tot, hem pogut tirar endavant la reurbanització de l'eix comercial de Can Cadena , l'obertura del pàrquing de Can Cadena, tenim enllestit el Nard i ens acaba d’arribar el Pla Especial de la Centralitat per començar a moure la Centralitat. Així que Déu n'hi do amb les coses que hem pogut anar fent durant aquests anys tan convulsos. I a més a més, tot això governant en minoria, cosa que no ens havia passat mai.- Que el color polític de l’Ajuntament de Sant Cugat no hagi estat el mateix que el de l’EMD de Valldoreix. Així, acords amb els quals havíem arribat amb l’anterior executiu per avançar en diversos projectes no s’han respectat i hem acabat trigant molt més del que ens hauria agradat. No hem rebut ni la modificació de PGM, ni el conveni econòmic i competencial, ni la transcripció a escala 1:1.000…- M’imagino que Sant Cugat ningú fa les coses per mala intenció. Tot i això, crec que en alguns moments del mandat s’han produït certs malentesos que han derivat en una manca de confiança entre ambdues administracions.- Doncs segurament hauríem d’haver insistit més en aquestes demandes que requereixen d'un previ traspàs de Sant Cugat. Hem volgut ser massa prudents. A més, aquest any hem hagut de fer front al procés d’estabilització de treballadors públics que ens ha robat molt de temps i que, en circumstàncies normals, hauríem pogut dedicar a altres coses.- Cap ni una. Tot plegat naixia d’un acord transversal per absorbir un CPT (complement personal transitori) perquè tots els tècnics de l'EMD cobressin el mateix segons la seva categoria. Cal apuntar que estem parlant d'unes xifres d’uns 50 euros mensuals extra, no de grans quantitats.En qualsevol cas, pensant que tothom hi estaria d'acord, aquesta mesura la vam voler justificar amb l'informe d'una empresa externa per agilitzar tot el procés en lloc de fer-ho a través d'un informe de l'EMD o de la Diputació de Barcelona. Però no va ser així i, davant de tot el rebombori, el que vam fer al següent ple va ser revertir el moviment. Tot i això, la CUP va decidir portar-ho igualment a l’OA. De totes maneres, no tenim cap dubte que no hi haurà cap problema perquè no es va fer res il·legal.- La prioritat número 1 serà avançar amb la urbanització de l’avinguda del Baixador . També tenim pendent la construcció de la nova escola de música i, avui mateix, ens han entregat la modificació del Pla Especial per la Nova Centralitat cosa que ens permetrà poder començar a actuar en aquest espai i planificar immediatament l’espai teatral.- Doncs perquè, o bé ens va trobar amb molta oposició, o bé encara precisàvem de diversos tràmits necessaris per tirar-los endavant.- No. Primer de tot, hauria fet falta més entesa entre totes les parts. Amb l'Ajuntament de Sant Cugat vam topar amb diferents criteris i el procés participatiu no va ser del tot clar. El projecte escollit pels veïns era molt xulo i ambiciós, però penso que no eren conscients del cost que suposava tot el que es demanava...- La Carta als Reis la pots fer com vulguis, ara bé, com dic, després s'haurà de pagar i potser en les condicions actuals, per bona part dels veïns, aquest cost era inassumible i s'ha hagut de rebaixar. De totes maneres, una vegada estigui consolidat el projecte guanyarem tots i les administracions pagaran la seva part.- Que farem les dues coses. L’escola de música aquí al costat de la Casa de la Vila i l’espai escènic, al Casalet. La Centralitat no la volem contemplar com a tots els equipaments en un mateix espai, sinó al llarg de la Rambla Mossèn Cinto Verdaguer com un rosari de petites centralitats. Des de Can Cadena, passant per l'eix comercial i el Casalet, fins a l'EMD.- Perquè els terrenys són nostres i ja podem començar a construir-la. Per contra, en el cas de la Centralitat, encara ens queda acabar de recollir tots els permisos necessaris. En tot cas, calculem que d'aquí a dos anys podrien començar les obres de l'espai polivalent després que Sant Cugat hagi aprovat les modificacions del Pla Especial. Sabem que és lent, però malauradament, els tempos de l’administració són els que són.- Aviat presentarem una proposta al jutge després que els demandants no volguessin arribar a un acord. Ara hem fet tots els números sobre el que s'haurà de pagar per cadascuna de les parts i ho enviarem directament al tribunal per comptar amb tota la seguretat jurídica possible.- És veritat que no tinc constància que hi hagi més robatoris ara que abans, però sí que és cert que la presència policial al carrer ajuda que el veïnat se senti, com a mínim, més segur. En aquest sentit, encara restem pendents de la instal·lació de la subcomissaria de la Policia Local a Valldoreix , una altra de les promeses incomplertes del tripartit. Valldoreix es mereix més vigilància de la que tenim i nosaltres hi dedicarem tots els recursos possibles perquè augmenti. Així, apostarem per ampliar la presència dels Agents Cívics perquè també puguin exercir tasques de vigilància nocturna.Pel que fa al fenomen okupa, hi ha més cases okupades de les quals apareixen als informes policials perquè no tothom denuncia. Som defensors de la propietat privada i en el cas de Valldoreix, les cases afectades no són ni de grans tenidors ni de bancs. A més a més, hi ha alguns okupes que fa molts anys que donen problemes al veïnat i les sensacions de malestar s’estan veient perpetuades indefinidament al llarg del temps.- A Valldoreix la resposta passarà inevitablement per demanar a Sant Cugat que ens faci noves promocions públiques. Tenim pendent la de Santjoanistes , que va en retard perquè estava prevista des de fa anys, i la de l’àrea superior del Casalet. De totes maneres, cal recordar que l’ordenança urbanística de la Vila prohibeix que es puguin fer pisos superiors de planta més dos.- No.- La persona que portava l’àrea de Participació Ciutadana va ser l’Elena Degollada i el tècnic del departament és el mateix Juanjo Cortés. Penso que no es pot retreure res d'aquesta cartera davant les circumstàncies que hem hagut de superar. Teníem un reglament molt treballat perquè nosaltres no som partidaris d'un consell de la vila tancat, sinó d’uns processos participatius més oberts. I aquest reglament es va quedar a les portes de la seva aprovació. A banda, des del traspàs de Degollada, val a dir que tampoc hem rebut cap proposta tècnica per tornar-la a reflotar. La nova vocal ha intentat posar-se al dia amb l’assumpció de totes les àrees, però no ha donat l'abast.- No ha existit cap pacte ni acord secret. Jo crec que la complicitat ha passat pels ànims d'exercir una oposició constructiva enfront del bloqueig sistemàtic de les esquerres. Si es mira l’hemeroteca, s’observarà que això no sempre ha estat així.- Considero que va ser un error i que tothom té dret a equivocar-se.- Doncs en general d’haver pogut treballar i dedicar el meu temps a Valldoreix i a la ciutadania, malgrat que hagi estat en detriment de la meva vida privada. Ara bé, si he d’escollir un fet concret et diria del soterrament de les torres d’alta tensió de l’avinguda del Baixador que vam inaugurar amb el Josep Puig, tot i que cal reconèixer que allò va ser una victòria de tots sense importar els colors polítics.- Sense voler semblar sexista, sobretot perquè soc una dona. Crec que les dones tenim una manera de fer diferent, som més resilients i abanderem la cultura pactista. Som més proclius a escoltar i a cercar solucions des d’una mirada més sensible i inclusiva per a tothom. A banda, considero que estic molt preparada després de 12 anys governant.- Sempre he defensat que la prioritat és Valldoreix i en el seu dia ja es va fer un estudi sobre aquesta possibilitat que ara caldria actualitzar. En aquest sentit, abans de demanar la independència, caldria constatar la viabilitat econòmica de la mateixa. El cor em diu que Valldoreix és un poble i que ens hauríem d’emancipar. En qualsevol cas, sobretot sóc partidària de lluitar per les EMD de Catalunya com a administracions pròximes i útils, perquè no se’ns menystingui i se’ns inclogui en el repartiment de les subvencions públiques.