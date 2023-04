La CUP, decebuda pel silenci institucional davant de la denúncia de Llorente pel desnonament del carrer Indústria

Ella exercia el dret a la defensa del dret a l'habitatge i està sancionada injustament, en aplicació de la Llei Mordassa que el govern de l'Estat va comprometre's a derogar. — ERC Sant Cugat (@ercsantcugat) March 31, 2023

"Posicionaments personals, conseqüències personals"

per solidaritzar-se amb unacom és la". Amb aquestes paraules, laexposa que se sent "" davant delde l'Ajuntament després que la tinenta d'alcaldia de Bon Govern i Transparència, Lourdes Llorente, fos denunciada pels Mossos d'Esquadra durant elAquell dia, en un gran operatiu policial, dues llogateres van ser expulsades del domicili que havia estat casa seva durant els darrers 20 anys. La pandèmia de la Covid-19 les va deixar sense ingressos i, malgrat estar acreditades com aper Drets Socials i que el propietari fos un gran tenidor, van acabar a peu de carrer sense una alternativa habitacional sota el braç. La pressió delno va ser suficient per aturar l'execució d'un desallotjament que va acabar amb, inclosa la regidora cupaire que va mirar d'intercedir per frenar els "impulsos agressius dels agents" "Crec que la institució s'ha deen lluites hegemòniques que s'encarreguen de visibilitzar unaque pateixen tants veïns de la nostra ciutat", ha reivindicat el portaveu de la CUPlamentant que ella seva companya de govern.Un posicionament que, segons Simarro, hauria estat bloquejat pels socialistes. "Esgrimint una, eviten donar un suport explícit i responsabilitzar-se del cas", ha afirmat l'anticapitalista dolguent-se quea Llorente.Pel que fa a ERC, Simarro ha agraït el suport traslladat per part dels republicans a través de les xarxes socials on recullen que la tinenta està ", en aplicació de la Llei Mordassa que el govern de l'Estat es va comprometre a derogar". "Els vídeos i imatges evidencien que en cap moment va prendrei va ser un", afegeixen en una piulada.Per la seva banda, en declaracions a aquest mitjà, el portaveu del PSC,, justifica el silenci de l'administració perquè considera que Llorente, malgrat que la tinenta d'alcaldia es presentés davant de l'operatiu com a representant política del consistori. "Ella es va identificar com va voler, però no actuava en el nom de Sant Cugat. La", ha esgrimit Soler asseverant que l'Ajuntament "no s'ha de veure involucrat".Així, la tinència d'alcaldia de Presidència assevera que eli posar-se davant dels Mossos que, a més a més, remarca, actuaven com a policia judicial. En tot cas, afirma mentre se solidaritza amb les llogateres afectades, s'haurien d'haver utilitzat els canals adients per mirar de frenar el desnonament.