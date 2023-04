Balada, Cayuelas i Lemkow: En Comú Podem desvela qui acompanyarà Gutiérrez a la cursa electoral

A menys de dos mesos per la celebració de les eleccions municipals, la llista deha presentat qui acompanyarà l' alcaldable Ramon Gutiérrez a la cursa electoral . Així doncs, la florestanarepetirà com a número 2 a la llista, mentre que el florestàho farà de número 3. Finalment, la veïna de Volpelleres,, ocuparà la quarta posició de la candidatura morada.En aquesta línia, Balada destaca per la seva trajectòria en drets laborals; Cayuelas, com a sindicalista; i Lemkow per la seva formació en educació social i mediació comunitària amb una profunda mirada sobre la participació ciutadana i la immigració.La formació també ha anunciat que el pròxim dissabte 15 d'abril acabarà de presentar tots els noms que configuraran una llista completa "jove i solvent" en un acte a la plaça d'en Coll, al barri de Monestir - Sant Francesc, que comptarà amb la presència de l'eurodiputat Ernest Urtasun.