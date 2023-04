L'EMD de Valldoreix presenta una nova app‑moneder per «dinamitzar i potenciar» el comerç local

El govern de Junts per Valldoreix ha presentat aquesta tarda a contrarellotge -per l'inici del període electoral- una. L'objectiu de la iniciativa, que ha costat 2.800 euros, buscaterritori.A l'aplicació, els establiments que vulguin associar-se gaudiran, en paraules de l'executiu, d'una "molt important" que servirà per donar-se a conèixer entre la població de l'entorn. Ara bé, com ha fet destacable, la vicepresidenta,, i la vocal de Comerç,, han exposat que els clients que es registrin podran beneficiar-se d'una sèrie d'a través d'. En aquest sentit, després de comprar, els clients podran consultar el seu saldo econòmic per futurs descomptes en unai bescanviar particularment en cadascun dels establiments associats.Actualment, l'app continua tancada i no està previst que s'obri abans del mes de maig. En aquesta línia, la idea és celebrar una sessió de formació pels comerciants que es vulguin adherir al projecte durant les pròximes setmanes. Segons, hi hauria prop d'una quarantena de comerços valldoreixencs interessats i l'app podria continuar desenvolupant-se en un futur per acollir el vessant d'ecommerce.Des de l'Associació de Comerciants de Valldoreix, la presidentaconfia en l'èxit d'aquesta iniciativa "pionera" que contribuirà a dinamitzar el sector.