Torre Negra: en quin punt està la definició d'usos?

Ja fa més d'un any que l' Ajuntament de Sant Cugat va adquirir Torre Negra de les mans de la família Rabadà . Una compra, valorada en, que incloïa l'edifici fortificat del segle XV i 85 hectàrees de terrenys agrícoles i forestals. Aquest dijous, en l'acte de clausura del, s'ha fet balanç davant les propostes recollides en els processos participatius per a la seva preservació, usos i gestió de l'immoble.I en quin punt estem? En primer lloc, s'han dut a terme tasques de manteniment urgents per consolidar l'estructura de l'edifici. En segon lloc, també s'ha establert un nou espai museístic -amb accés limitat a la planta baixa- i diverses visites guiades amb portes obertes cada cap de setmana per posar en relleu el valor paisatgístic de la Torre.De cara a les properes passes, a banda de fer un inventari històricoarquelògic, es mantindran els processos participatius per acabar de definir, de la mà de la ciutadania, els pròxims usos de l'espai. Uns usos que, en qualsevol cas, hauran de serde l'entorn. En aquest sentit, des del govern apunten que la finca brinda una oportunitat única per desenvolupar l'"" de la ciutadania.De la mateixa manera, l'executiu confia a trobar unque també sigui compatible amb certper cercar l'"autofinançament" de l'indret.