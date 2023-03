. Una dada que s'ha anunciat aquest dimecres durant la celebració de laque ha comptat amb la participació dels principals actors del teixit local.Durant la trobada, el govern ha reivindicat la tasca feta pel tripartit durant un període marcat significativament per l'. Així, s'ha tret pit d'accions com els vals de descompte de la campanya "" (+ de 155.000 euros) i la suma de totes les ajudes directes al sector comercial i empresarial per donar un(+ de 965.000 euros). "El comerç local és la garantia de la vertebració de qualsevol ciutat, de la seva cohesió social i territorial i de potenciar el dinamisme de l'economia local. Potenciar el comerç local és, de totes, la millor inversió possible", ha exposat, tinent d'alcalde de Presidència.D'altra banda, també s'ha fet esment a l'amb una dotació de més de 210.000 euros. "Una vegada més estem al costat del comerç, ajudant-los a mitigar els efectes de la pujada dels costos energètics a través d’una nova línia de subvenció i escoltant les seves necessitats", ha reivindicat la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica,Per la seva banda, la gerent de, ha assegurat que "Sant Cugat és un municipi que inspira confiança als inversors". "Tant és així que la rotació de negocis en zones comercials és molt dinàmica", ha remarcat reconeixent una certa baixada en establiments de moda i complements a favor d'altres sectors.Finalment, durant la trobada, la Diputació de Barcelona ha presentat l’de comerç urbà, que té com a objectiu dotar de major competitivitat el comerç de proximitat mitjançant l’ús de la tecnologia. Una eina digital pensada per ser pràctica, àgil i funcional.