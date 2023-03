Avui hem presentat, amb l'alcaldessa @mireiaingla i l'inspector, els vuit nous cotxes i vuit noves motos amb els que renovem completament la flota de la nostra Policia Local. Vehicles híbrids i elèctrics dotats de la més nova tecnologia al servei dels i de les nostres agents. pic.twitter.com/GgCrt0dsPy — Francesc Carol (@FrancescCarol) March 24, 2023

La Policia Local continua veient modernitzada la seva flota de vehicles. En una roda de premsa davant de l'Ajuntament, l'alcaldessa Mireia Ingla i el regidor de Seguretat Francesc Carol han presentat una quinzena de cotxes i motos equipades amb la "tecnologia més avançada" que permetrà als agents connectar-se a la central per disposar d'informació de manera immediata.Pel que fa als cotxes -set turismes i un tot terreny-, tots emeten baixes emissions, ja que dos són 100% elèctrics i la resta híbrids. D'altra banda, quatre motos són "scooters urbanes" i quatre més adaptables a zones forestals."La percepció de la seguretat a Sant Cugat és molt bona, però és un tema que preocupa i interessa a la ciutadania, i per tant a l'Ajuntament també", ha assenyalat Ingla. "Amb aquests nous vehicles fem una aposta clara per dotar el cos dels millors i més moderns mitjans. Aquesta és la millor manera de garantir l’excel·lent tasca que fa, perquè invertir a renovar la flota de vehicles policials és invertir en la seguretat de tothom", ha recalcat la batllessa republicana.A banda, Ingla ha aprofitat l'ocasió per anunciar que durant els pròxims dies es convocaran vuit noves places d'agents, quatre de caporals, tres de sergents i una d'intendent.