La tinenta d'alcaldia de la CUP, sancionada per intentar aturar un desnonament al centre de Sant Cugat

Imatge de la roda de premsa d'aquesta tarda a les portes de l'immoble del carrer Indústria Foto: Sergi Baixas

Aviat farà un any que l' Ari i la Cristina Castellví van ser desnonades de casa seva al cèntric. I aquesta tarda, en una roda de premsa conjunta a la porta de l'immoble on van ocórrer els fets, lai elhan denunciat novetats en la "" contra aquelles persones que aquell dia van posar el cos en defensa al dret de l'habitatge i que va acabar amb una trentena d'identificacions.En aquesta línia, la, arrossegada, empesa i lesionada pels ARRO, ha rebut una. "A dia d'avui encara no sé quins fets se m'atribueixen", ha declarat la regidora cupaire que, malgrat inicialment observar el desplegament des de lluny, va decidir plantar-se davant de l'operatiu per mirar deque estaven actuant, assegura, amb una. "Em vaig quedar per estar al costat d'aquelles persones que, a través d'una, protestaven davant de lleis injustes", ha exposat Llorente fent uncom a representant pública a defensar els ciutadans de la violència policial.A banda, també s'ha anunciat que. "Em volen condemnar a nou mesos de presó per haver-nos resistit i dir prou a l'especulació", ha denunciatque ja ha avançat que la defensa -en ambdós casos assumida per l'equip jurídicaportarà und'una desena d'activistes per contrarestar els arguments de l'acusació i demostrar que, aquell dia, "la violència només provenia d'un cantó".Davant del tot plegat, des del Sindicat han tornat a carregar contra l'operatiu policial que va protagonitzar "durant els últims anys, amb un desplegament desproporcionat que va militaritzar tot el carrer". I ara, davant d'aquestes novetats "repressives", asseguren que l'objectiu és "".Cal recordar que aquest cas particular va despertar un significatiu, tant per la "" com perquè les Castellví comptaven amb informes de Serveis Socials on s'acreditava la seva situació de. Un escenari que es produïa sota la propietat d'unque, a més, es va negar a oferir una alternativa habitacional a la família.