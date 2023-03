Bon Govern i Transparència: èxits i deures pendents de la nova àrea de l'Ajuntament

Imatge de la roda de premsa de balanç del mandat amb Lourdes Llorente Foto: Lali Puig - Aj. de Sant Cugat

Pas endavant amb la transformació digital

Els tentacles i la municipalització de serveis

Més deures pendents

Eldurant la valoració de mandat de la, una de les pedres angulars amb què es va configurar el tripartit d'esquerres. En una roda de premsa a la sala de plens, la tinenta d'alcaldia del departament,, ha repassat elsdesprés dels quatre anys de la legislatura."Com a govern vam decidir donar un fort impuls en aquests àmbits posant en marxa una tinència d'alcaldia pròpia. Una decisió que ha permèstota l'acció municipal per avançar en", ha exposat la cupaire brandant lesaconseguides.Entre d'altres, ha destacat l'elaboració del; l'avanç en la consolidació d'una; el Pla d'Acció per posar al dia lesde l'administració i solucionarde la casa; o el compromís del consistori a l'hora de col·laborar amb els òrgans externs en la, com per exemple amb la personació de l'Ajuntament en el cas del 3% En relació amb la transparència, Llorente ha remarcat que s'han incrementat els recursos humans perquè el web municipal compleixi tots els requeriments d'. Una iniciativa que ha estat reconeguda durant els últims quatre anys amb el segell Infoparticipa de la UAB D'altra banda, l'executiu també ha volgut destacar que s'ha fet un "" en elen tots els àmbits de l'Ajuntament; una realitat motivada en bona part per l'imprescindible teletreball arran de la pandèmia de la Covid-19. A més a més, també s'ha potenciat l'open data amb el Geoportal de Sant Cugat i s'ha instal·lat ela diversos indrets del municipi.", ha reconegut Llorente davant la lluita del govern per la. En aquesta línia, l'anticapitalista ha apuntat que van pecar de "naïfs" perquè no havien previst que tirar endavant aquests processos era indispensable disposar de molts recursos humans altament qualificats per anar salvant obstacles i impediments.Malgrat haver finalitzat els expedients per a la; la tinenta d'alcaldia ha verbalitzat la sevaactualment gestionat per Sorea. "És molt difícil avançar quan topes amb els interessos econòmics de les grans multinacionals.", ha esbitzat Llorente criticant alhora el bloqueig polític promogut per Junts i el PSC a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta línia, ha afirmat que caldria recórrer la llei per "" en no respectar la voluntat de decisió dels municipis que desitgen internalitzar el servei perquè seria més econòmic i sostenible Tot i això, i insistint que "no tiren la tovallola", també ha volgut remarcar l'avenç en la creació d'unaque preveu que entri en funcionament en un "temps raonable" i permeti dotar da les seves plantilles. Paral·lelament, Llorente també ha volgut destacar la integració de l'Ajuntament a l’Associació de municipis per a l’aigua pública () i l’Associació de municipis per l’energia pública ().A banda de les municipalitzacions, la cap de l'àrea considera que s'haurà de continuar dedicant esforços a lade l'Ajuntament i. "El Bon Govern i la Transparència difícilment són un destí,", ha sentenciat Llorente amb la voluntat que el departament continuï viu després de la configuració del pròxim executiu.

Balanç de la Tinència d'Alcaldia de Bon Govern i Transparència (2019-2023) by Sergi Baixas on Scribd