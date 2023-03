Nova enganxada entre el govern i l'oposició per la polèmica liquidació del pressupost

"Sou uns corruptes"

. I aquesta vegada, la disputa s'ha originat arran de les diverses lectures que es desprenen de la liquidació pressupostària de l'exercici del 2022 que deixa l'Ajuntament en una delicada situació econòmica amb un dèficit de 3,6 milions d'euros i més despeses ordinàries que ingressos.Durant el debat polític per la dació de compte, totes les parts s'han-uns per l'escenari actual i els altres pel llegat convergent- a força d'haver-se embenat els ulls i fer "".En el discurs d'inici, el responsable de l'àrea d'Economia i Hisenda,, ha reconegut que s'ha estat treballant amb un-amb una "contenció" de 7,7 milions d'euros entre tots els departaments del consistori - per. Una situació que, malgrat tot, el socialista defensa "" en la salut financera de l'Ajuntament. "Cap servei municipal es veurà afectat", ha remarcat Soler.Unes explicacions que des de. "Fa anys que ho anàvem advertint i ara tenim und'euros al pressupost", ha recriminat el regidodavant la "" de l'executiu mentre recorda que mai s'hauria de destinar ingressos extraordinaris a pagar despeses ordinàries. Per aquest motiu, ha carregat contra lade l'executiu que no s'atreveix, diu, a detallar quines han estat les retallades -"no contencions"- que han experimentat i experimentaran aquest any cada àrea de la Casa de la Vila.En qualsevol cas, Brugaroles ha apuntat que, malgrat tot, no es preveu que el pla de sanejament anunciat pel tripartit sigui massa dur. "", ha vindicat abans d'exposar que aquest consistori no havia registrat cap mena de dèficit en els darrers 40 anys.Per la seva banda, el regidor de, ha carregat contra la gestió econòmica del tripartit que, malgrat tot, considera que "no és catastròfica ni irreversible". "Lamentem que, amb, no s'hagi concretat més com s'està treballant per quadrar els ingressos i despeses", ha apuntat el taronja, considerant que lesper especificar-les a dos mesos de les eleccions municipals.En definitiva, els liberals han carregat contra la manca de presa de decisions que, el pròxim govern sorgit a les urnes, haurà d'entomar ofegant la ciutadania a. A banda, Cs ha incidit en desmantellar Promusa com a òrgan que esdevé un "llast i no serveix al seu propòsit".En el torn de rèplica, Soler ha carregat contra elde Junts. "Vostès tracten la ciutadania d'ignorants i els espanta", ha esbitzat fent un repàs a l'"" del municipi. "Un model de ciutat que expulsa a la gent que vol emancipar-se, especialment als joves; que no va preveure el creixement demogràfic de la ciutat; que va deixar morir la xarxa de transport públic; i que va arrossegar el nom de Sant Cugat pels jutjats", ha sentenciat el socialista.Una resposta que Brugaroles ha desatès per no tenir res a veure amb la temàtica en debat i haver estat redactada abans del ple. "", ha apuntat mentre ha retret laque només ha apostat per congelar, al seu parer erròniament, les ordenances fiscals. "Però ara vostè tornarà a no contestar-me i dirà que som uns..."."És que ho sou", ha verbalitzat Soler amb el micròfon tancat. Una declaració que ha enfurismat la bancada de Junts i han exigit que ho retirés. Soler ha matisat que la seva afirmació no anava dirigida a ningú en clau particular, sinó al seu llegat com a hereus de Convergència i Unió.