Missió: ressuscitar Esade Creapolis

Fa temps que l'Ajuntament de Sant Cugat dedica esforços per aconseguir fer. L'any 2021, una sentència judicial del TSJC va brandar una estocada mortal al parc empresarial que limitava l'ús de l'espai a estrictes fins acadèmics i formatius provocant, de retruc, la impossibilitat de continuar extraient un rèdit econòmic a les oficines de l'escola de negocis que nodria laamb un 80% dels ingressos provinents del lloguer de despatxos, l'organització d'esdeveniments i l'emprenedoria. Així el valor de Creapolis, ja tocat per la pandèmia, va enfonsar-se dels 32 a 14 milions d'euros afegint-s'hi unes pèrdues extraordinàries de 17 milions de l'últim exercici. Després d'aquesta, la Fundació Esade va acabar quedant-se amb tots els actius immobiliaris del "gran hub empresarial" per 10 milions d'euros a través d'una subhasta pública.Davant d'aquest escenari, el govern local ha informat que fa mesos que ha estat treballant amb l'(AMB) unnormatiu perquè les administracions locals ostentin mésa l'hora d'aprovar desenvolupaments d'"". Tal com ha explicat la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, aquest canvi permetria que la potestat per replantejar aquesta mena de definicions urbanístiques -recollides en un "desfasat" Pla General Metropolità (PGM) de l'any 1976- passessin a mans dels consistoris.Amb aquest moviment, el govern considera que aviat es podriaocorreguda a Creapolis i poder recuperar part de la seva activitat empresarial amb unadels terrenys. D'aquesta manera, s'aconseguirianascuda arran d'una querella de la promotora immobiliària de Núñez i Navarro que s'emmarca en el conflicte històric amb l'Ajuntament de Sant Cugat pel desenvolupament bloquejat de Torre Negra Cal destacar que aquest canvi en el redactat competencial, també permetrà, entre d'altres, que el Casal de Mira-sol pugui acollir un bar o que la masia de Can Rabell esdevingui un nou centre d'emprenedoria de la ciutat.Esade Creapolis està participat al 82% per la Fundació Esade i la resta està repartit entre la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Cugat, l'associació local Sant Cugat Empresarial i Avançsa. Per contra, els deutes s'han contret amb l'Institut Català de Finances, CaixaBank, el BBVA, el Ministeri de Ciència i Innovació i amb la pròpia Fundació Esade.