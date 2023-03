Arriba la primera pedra del Complex Aquàtic de Mira-sol

. L'Ajuntament ha anunciat que aquest mes d'abrilde la primera fase de l'equipament -amb una durada prevista de 20 mesos- que contempla laper un valor de 6 milions d'euros.El nou complex, que s'ubicarà al gran solar del carrer de Pompeu Fabra, just darrere de l'Institut-Escola Catalunya, tindrà un total de 3.900 metres quadrats i es desenvoluparà en dues fases:- Primer fase: construcció de l'edifici, les dues piscines i els vestidors- Segona fase: construcció de la sala de fitness, la cafeteria i els vestidors complementaris (amb una inversió afegida de 950.000 euros).El complex aquàtic de Mira-sol és un dels equipaments més reivindicats del barri i de la ciutat. "Durant molts anys, la concreció d'aquest projecte ha estat un despropòsit, però des de l'actual govern vam reprendre el tema per poder donar resposta a aquesta demanda", ha exposat la presidenta del Consell de Barri de Mira-sol, Pilar Gorina."Aquest complex ens permetrà dues coses importants: d’una banda, ajudarà a pal·liar la necessitat que tenim a Sant Cugat de més piscines municipals cobertes; i, de l’altra, contribuirà a situar Mira-sol com a un important centre esportiu a la ciutat", ha reivindicat Francesc Carol, regidor d'Esports.