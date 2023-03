FOTOS Així serà l'ecobarri de Ca n'Ametller Foto: Aj. de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat Previous Next

Avui és el gran dia! Coneix l’exposició virtual #SantCugatdelFutur...



Avui Sant Cugat té una zona estratègica sense desenvolupar, on s'hi ubicarà el nou barri de Ca n'Ametller. pic.twitter.com/o8KF6sedlq — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) March 13, 2023

Els quatre grans eixos de l'Ecobarri

El conjunt de propostes, recollides en diversos tallers de participació realitzats farà més d'un any, estan repartides en quatre grans eixos:



- Infraestructura verda i equipaments : donar continuïtat al verd; prioritzar els espais lliures; adequar el torrent de la Guinardera com a eix central natural i ecològic; dotar d’equipaments suficients pensant en el model “Ciutat dels 15 minuts” per fomentar la proximitat.



- Teixit : convivència d’usos per fomentar la proximitat al lloc de treball; evitar els habitatges unifamiliars; facilitar l’accés a l’habitatge; transformar la carretera de Rubí en una avinguda metropolitana amb transport públic i eix cívic.



- Mobilitat : Afavorir desplaçaments a peu o en bicicleta amb una xarxa ben connectada amb la resta de la ciutat, impulsar un intercanviador ferroviari (FGC-RENFE-TAV) com a centre del nou barri; potenciar el transport públic.



- Desenvolupament sostenible : adequar Ca n’Ametller com a Ecobarri certificat; fomentar la biodiversitat; construccions d’alta eficiència energètica, "district heating", espais i serveis comunitaris.

La història de Ca n'Ametller

Les pastilles per urbanitzar del sector de ca n'Ametller Foto: Aj. de Sant Cugat

Problemàtiques a resoldre

L'Ajuntament ha ensenyat per primera vegada en unacom preveu el govern que sigui el. Aquesta tarda, en un acte multitudinari a La Unió, el tripartit (ERC-PSC-CUP) -amb el suport de Junts- ha mostrat una bateria deque permeten visualitzar com s'entreveu l'últim gran sector pendent d'urbanitzar de Sant Cugat. Una visió nascuda a partir d'un procés participatiu que projectasota criteris de màxima sostenibilitat i d'accés a l'habitatge.En aquest sentit, un espai que es vertebraria sobre una-uns 2.400 habitatges- per tal de lluitar contra l' emergència residencial que expulsa la població ; i, en especial, el jovent. Amb la mateixa mirada, també es contemplarà incentivar diferents tipologies de gestió com ara la promoció pública/mixta o les cooperatives d'habitatge amb cessió d'ús per "". Tal com ha resumit la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà, Francesc Duch, la idea és crear un "barri modèlic que permeti mantenir el nivell de qualitat de vida propi de Sant Cugat i fomentar un creixement que eviti que ningú hagi de marxar" per culpa dels preus desorbitats del mercat immobiliari A banda, també s'apostarà pel foment de la sostenibilitat -d'aquí el prefix eco- amb edificis autosuficients i de consum gairebé nul, la preservació del cicle de l'aigua, l'impuls de connectors de biodiversitat i la potenciació de la infraestructura verda amb espais més naturalitzats. Tanmateix, també es pretén impulsar unaamb l'adequació d'un intercanviador ferroviari (FGC-RENFE-TAV); la reducció de l'ús del cotxe privat i l'adequació d'una xarxa de carrils bici connectada a la resta de la ciutat.A través del lloc web santcugatdelfutur.cat , el veïnat podrà anar descobrint les característiques del futur barri de Ca n'Ametller amb càpsules audiovisuals, simulacions 3D i reflexions dels principals agents implicats en el seu desenvolupament.Actualment, Ca n'Ametller éstal com marca el Pla General Metropolità (PGM) i, en aquest sentit, els propietaris d'aquests terrenys ja fa temps que pressionen al consistori perquè els doni els permisos necessaris per començar a construir-hi. No obstant això, el govern d'esquerres va preferirde la mà de diversos representants de la societat santcugatenca, per atendre a les necessitats del municipi. Unper decidir cap a on anar i posar en qüestió el model de ciutat consolidat després de 32 anys consecutius de governs convergents.Aquest estudi, amb el suport dels serveis urbanístics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'agència pública Barcelona Regional, va analitzar les possibilitats del sector format per. Un espai considerat "estratègic" en l'àmbit metropolità per disposar de l'alta connectivitat amb transport públic -línies de FGC i Renfe- i altres equipaments de referència a l'abast.", ja va reconèixer en el seu moment un dels tècnics en referència a les infraestructures ja existents a l'espai que suposen certs impediments . D'aquestes, principalment seran problemàtiques la proximitat amb l'autopista o les línies ferroviàries de FGC i Renfe que obligaran a mantenirque mossegaran part de les hectàrees urbanitzables. Des d'aleshores, el consistori continua estudiant la possibilitat de cobrir aquestes vies o soterrar-les malgrat ser conscients que és una inversió molt costosa.L'acte també ha comptat amb la presència i intervencions del conseller de Territori, Juli Fernàndez; la directora de l’INCASÒL, Maria Sisternas; el president de FGC, Toni Segarra; el gerent de l’AMB, Ramon Torra; el portaveu del grup municipal de Junts, Josep Maria Vallès i de diversos representants de l’agència Barcelona Regional.