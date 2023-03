Gómez aterra com a alcaldable de Convergents invocant l'esperit del pujolisme

Qui és Remei Gómez?

". Sota aquest eslògan, professat pel fundador i president de, la Casa de Cultura ha acollit l'acte de presentació de ladel partit als comicis municipals de maig que serà encapçalada perAquest dissabte, prop d'una cinquantena de persones han volgut escoltar de primera mà els pals de paller d'un programa que assumeix i reivindica l'"". L'alcaldable, que s'autodefineix com a liberal, "però amb una elevada sensibilitat social", ha presentat un "" que treballarà per posar lesDurant el seu discurs, Gómez ha lamentat que els executius santcugatencs dels darrers anys haginesdevenint, cada vegada més, un municipi amb "". "Vetllarem perquè tothom tingui les mateixes prestacions i avantatges", ha exposat la candidata denunciant, alhora, unEn aquesta línia, també ha aprofitat per carregar contra la gestió pressupostària del tripartit que ha deixat el consistori en una delicada situació econòmica ; i que, ara, assegura, pretenen resoldre "aixafant" a impostos a la ciutadania. Així doncs, en contraposició, la convergent aposta pera través d'una bona administració econòmica que també serveixi per reduir la xifra de santcugatencs que tenen dificultats per arribar a finals de mes Vindicada com a empresària d'èxit, considera que els representants públics han d'ostentar coneixement professional en el sector privat per poder desenvolupar unaAixí, considera que aquesta ha d'estar liderada per persones amb una vocació política temporal i que no contempli la política de les portes giratòries.Pel que fa a la resta del programa, Gómez ha fet una crida a millorar laapostant per la "vigilància preventiva" i incrementar el nombre d'agents de la Policia Local; a fomentar la construcció d'habitatge social obrint vies de diàleg amb les promotores per evitar l'expulsió de joves santcugatencs; ade la ciutat; i a desplegar una bateria d'Per la seva banda, el núm. 2 de la llista electoral,, ha apuntat dues grans "" a l'hora de teixir futures aliances: "". Unes declaracions que, immediatament, Gómez ha matisat ampliant el bloqueig a qualsevol formació que vagi en contra del seu programa. "", ha sentenciat davant de possibles pactes postelectorals.Finalment, també s'ha anunciat queostentarà la posició número 3 de la llista. La resta del programa electoral i noms que configuraran la candidatura municipal de Convergents es desvelaran durant els pròxims dies.Fa un any, Gómez sonava per liderar l'espai de consens entre el PDECat, Convergents, Lliures i la Lliga Democràtica, abans de caure pel "joc polític" . Ara, però, ha tornat amb força i amb un únic objectiu a l'horitzó. "" apel·lant a les figures i el llegat dels exalcaldes Lluís Recoder i Mercè Conesa.Gómez és la directora general de la companyia, especialitzada en la formació de persones per a la transformació d'empreses, i també propietària de l'empresa del sector de les telecomunicacionsenfocada en màrqueting, externalització de processos de negoci i gestió de canals de comunicació tradicionals i digitals.Tot i que ara s'emmarca en un, Gómez va ser membre de CiU i excandidata a la presidència de l'EMD de Bellaterra a les eleccions municipals de 2015. Una de les seves reivindicacions més importants va ser la independència i posterior integració d'aquesta urbanització de Cerdanyola al terme municipal de Sant Cugat . També va ser proposada per Germà Gordó com a candidata al Senat l'any 2019.