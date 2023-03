Aliança transversal per garantir una ocupació digna i de qualitat a Sant Cugat

Administracions i Entitats signants

Aquest matí, la sala de plens de l'Ajuntament ha estat l'escenari on s'ha produït la. Un compromís que, pres de la mà dels principals agents econòmics i socials de la ciutat, busca promoure la "" al municipi.Així doncs, sota la premissa que laha de partir de la, l'acord s'ha estructurat en tres grans eixos: lade les persones; fomentar un; i la transformació del sector perquè esdevingui un, amb cura del territori.Pel que fa a l'organització i eines de treball, els membres signants s'han conjurat en un model de gestió dei amb la voluntat de generar un. Tanmateix, també s'ha pactat la definició de l’i la creació de l’de l’ocupació digna i de qualitat que realitzarà les funcions de seguiment de les mesures impulsades."Vivim en una ciutat que es destaca per la seva qualitat de vida i pel seu. Per garantir i millorar encara més les bones dades de què gaudim,", ha reivindicat l'alcaldessasota la voluntat d'assolir la igualtat d'oportunitats per a tothom i generar benestar al conjunt de la ciutadania.Una mirada compartida per la tinenta d'alcaldia d'Empresa i Ocupació,, que ha aprofitat per recordar la posada en marxa del. Una iniciativa que va néixer amb l'objectiu d'enfortir el col·lectiu de dones majors de 40 anys que es troben en situació de precarietat econòmica i laboral.LAjuntament, CCOO Vallès Occidental, Cecot, PIMEC Vallès Occidental, UGT Vallès i l’Oficina de Treball de Sant Cugat han estat els membres signats del manifest. I una desena de representants del món empresarial i social s’hi han adherit. Aquests són Cambra de Comerç de Terrassa, Sant Cugat Empresarial, Junta ADE Vallès, Xarxa de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Cugat, Wise People Sant Cugat, Catalònia Fundació Creactiva, Fundación Grupo Hada, Sant Cugat Comerç, Institut FP Sant Cugat i Associació en defensa dels interessos de la zona empresarial de Can Calders i Can Magí.

Manifest del Pacte per l’Ocupació Digna i de Qualitat de Sant Cugat by Sergi Baixas Colominas on Scribd