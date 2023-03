L'Observatori no dona treva al tripartit: estat de ciutat i acció de govern, a mínims històrics

Estabilitat en seguretat

Lectura política

L'. Els santcugatencs, a tres mesos de les eleccions, valoren l'-la nota més baixa registrada de l'històric- i tornen a puntuar l'estat general de la ciutat amb un 6,6 -mantenint també la xifra més baixa del cronòleg- . Així ha quedat recollit en els resultats obtinguts de la 46a onada, elaborat a partir dealeatòries i estratificades entre el 9 i el 23 de gener de 2023 a diversos veïns del municipi.Segons l'informe, elmentre que un 36,7% considera que està igual i un 22% assevera que ha millorat. En comparació amb les dades de febrer de 2022, s'observa que la població més crítica ha caigut un 2,5% que s'acaben afegint al bloc del mig. No obstant això, unl'any vinent mentre que tan sols un 16,4% aposta per un futur més pessimista.En matèria econòmica, destaca que. Malgrat tot, el 90% de la població també assegura que se sent molt o bastant satisfeta de viure a Sant Cugat puntuant la nota mitjana amb un 8 -una xifra que augmenta una dècima si s'avalua en clau de barri-.Pel que fa alsdetectats pels santcugatencs, continuen encapçalant el podi la(28,7%) i la(24,8%); amb una tercera posició batallada per l'(16,4), l'(15,7%) i la(14,6%).Finalment, en relació amb els aspectes generals del municipi, com ja s'ha apuntat, la nota general de l'estat repeteix amb la pitjor nota de l'històric (6,6) i queda lluny de la mitjana prepandèmica (7,4). Una dada de mínims que també s'observa a l'hora de valorar l'actuació del govern d'esquerres i de l'alcaldessaamb uns respectius 5,3 i 5,2. Les dues notes més baixes de tot l'històric després d'haver surfejat el 6 en ambdós casos a principis de mandat.Per altra banda, les valoracions dels portaveus dels grups municipals del plenari són: Josep Maria Vallès de Junts (5,6), Francesc Duch d'ERC (5); Marco Simarro de la CUP (4,8); Pere Soler del PSC (4,7); i Aldo Ciprian de Cs (3,2).La ciutadania valora amb un, especificant amb un 7,5 si s'aborda la seguretat particular de cada domicili. Unes dades que baixen lleugerament a onades anteriors, però que es mantenenamb la resta de notes de l'evolució històrica. De totes maneres, amb una mirada transversal, també es desprèn que la percepció d'inseguretat resulta més elevada en elsdel municipi que en el centre de la ciutat.Des del govern, el regidor de Participació i Barris,, ha admès que les dades no són bones, malgrat brandar les dificultats amb les quals s'ha topat el govern al llarg de la legislatura. Així doncs, esgrimeix que cal tenir en compte que laper donar resposta al creixement demogràfic de la ciutat s'han erigit com adel mandat."Femi sabem que sempre existeix marge de millora", ha reconegut el cuparie, tot i assenyalar que quan s'analitzen les dades de manera concreta resulten força millors que quan es fan de forma general. En qualsevol cas, Sánchez ha insistit amb la importància d'aquesta eina (DOC) que agafa el pols de la ciutadania i permetper donar resposta a les necessitats de la ciutadania. "L'Observatori demostra l'alarmat creixement de la precarietat, fet que ens alerta de la importància de reforçar i dotar de més recursos l'àrea dedel consistori", ha exposat fent també esment a continuar treballant per garantir l'Pel que fa a la seguretat, el cap polític de la regidoria homònima,, ha incidit en; un sentiment subjectiu, assegura, "estretament lligat a la" en la via pública". Una reflexió que ha rematat carregant contra els grups de Whatsapp veïnals que només, afirma, "inciten a una".A banda, i amb la voluntat deals barris perifèrics com Valldoreix, Mira-sol, Les Planes o La Floresta, el republicà ha confirmat que durant els darrers dies s'ha posat en marxa unque comporta l'activació d'un helicòpter de vigilància, drons i més patrullatges a peu de carrer. No obstant això, Carol insisteix que les dades en matèria de seguretat són "bones".

