Tot a punt per a agafar la torxa de la Capital de la Sardana

. Aquest dilluns, en la primera roda de premsa a la nova sala de plens , l'Ajuntament ha acollit la presentació de l'que tindran lloc adurant aquest any després de ladel pròxim. Durant 12 mesos, la dansa nacional de Catalunya inundarà la ciutat amb més d'unaamb aplecs, ballades, xerrades, exposicions i campionats.Així doncs, i després d' endarrerir-se un any per la pandèmia , la Capitalitat donarà el tret de sortida a les 11 h del matí amb l'estrena d'unacreada per la compositorai interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Posteriorment, a les 12.15 h, les entitats de la Coordinadora d'Entremesos faran unafins a l'Ajuntament on es descobrirà una. Ja a la tarda, a les 17 h tindrà lloc unaa la plaça Victòria dels Àngels i a les 18.30 h s'estrenarà l'espectacle "" de Ralph Dumas amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona i CobosMika Company."L'objectiu de la Capital de la Sardana és quealhora queque impulsen aquesta dansa", ha exposat, president de la Confederació Sardanista de Catalunya. "Si aconseguim que la població sàpiga que existeix i la valori com ai, ja ens donem per satisfets", ha afirmat amb la voluntat d'anar arribant cada cop més al jovent.En aquesta línia, Tresserras ha celebrat que la sardana està vivint durant els darrers dies un moment "molt dolç" gràcies a la nova cançó del grupamb "" que facilita la seva entrada a les noves generacions. "Les sardanes són molti les persones que hi entren, ja no en saben sortir", ha assegurat amb la voluntat d'anar consolidant possibles nous balladors.Per la seva banda, la presidenta de l'Entitat Sardanista de Sant Cugat,, ha assegurat que aquest nomenament servirà percom una taca d'oli per tot el veïnat. "Últimament, ja estic notant com la sardana, a poc a poc, torna a començar a", ha apuntat recordant que, per Sant Medir, va veure amb molts infants i joves fent les seves primeres passes. "La sardana és harmonia, germanor, igualtat, harmonia, estima pel país i, fins i tot, tonificació pel cos", ha enumerat Anglès sobre els. Per contra, malauradament també ha avançat que la iniciativa de desenvolupar una Cobla pròpia encara està "molt verda"."La sardana i Sant Cugat mantenen undes de fa molts anys amb lacom a punts neuràlgics del sardanisme a la ciutat. Ara, aquest vincle tan especial es veurà reforçat amb la Capitalitat suposant unaper reivindicar i preservar les nostres tradicions", ha exposat l'alcaldessa. Un discurs que també ha estat secundat per la tinenta de Cultura,, assenyalant "compartir objectius" amb els sardanistes per tal d'enfortir la base de la cultura popular del municipi.La imatge de l'any commemoratiu, dissenyada per l'artista local, s'inspira en el rosetó del Monestir; un cercle que s'omple de música i balladors amb els 12 instruments de la cobla acompanyats del lema "Balles?"Tots els dilluns de l'any, de 18 h a 21 h del vespre al Vestíbul del Teatre-Auditori, l'Entitat Sardanista de Sant Cugat du a terme els seus assajos on podràs aprendre a ballar la tradicional dansa. De 18 h a 19, infants; de 19 h a 20 h, adults; i de 20 h a 21 h, "punts lliures".A més, els dissabtes 1, 8 i 15 d'abril tindrà lloc un mini curset de primavera a la plaça de Barcelona de 18 h 19 h de la tarda.

Programa d'activitats per la Capitalitat de la Sardana a Sant Cugat by Sergi Baixas on Scribd