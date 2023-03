El (Des)Aplec 2.0: el malestar persisteix a Sant Medir

L'arribada dels banderers de la Diada d'enguany, el Taller Jeroni de Moragas Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

"Ens sap greu"

El president de la Penya Regaléssia, Biel Moreras, durant els parlaments de l'Aplec de Sant Medir 2023 Foto: Aj. de Sant Cugat - Albert Canalejo

Sol radiant, bona temperatura i una participació de rècord. Tot semblava augurar que, enguany, l'aniria com una seda. Una jornada que, a més, també aparentava ser immillorable per recosir aquelles ferides amb les colles de Barcelona que van ocasionar-se l'any passat ; una polèmica sorgida arran dels "canvis unilaterals" en la programació de la tradicional festivitat empresos per l'Ajuntament de Sant Cugat amb la voluntat d'"" totes les activitats organitzades al voltant de l'esplanada del Camp del Miracle. Però, malauradament, no ha estat així.Malgrat que el consistori vallesà fa setmanes que es va posar en contacte amb lesper acordar un horari plegats, la programació -o, més ben dit, el retard en aquesta- ha tornat a ser motiu de. Amb crítiques a una "", les actuacions de les entitats de la cultura popular s'han anat endarrerint al llarg del migdia provocant que, de retruc, la tradicional missa també comencés tard. I, per a alguns, "".En una estampa força incòmoda, mentre els mossens repartien el sagrament de l'entre els feligresos, darrere de l'altar, les colles barcelonines s'enduien les banderes recolzades a la paret de l'ermita per vèncer el rellotge.per totes bandes. I una solitària bandera santcugatenca.En declaracions a, el president de la Federació de Colles de Sant Medir,, ha carregat contra l'del programa que els obligava a marxar escopetejats i sense poder participar de la tradicional. "Aquesta tarda hem de tornar a ser a Gràcia per celebrar la cercavila. Ja estem anantdurant tot el diaperquè acabem arribant aquí i ens continuïn marejant", ha esbitzat Torralba, visiblementdavant de tots elsque s'han anat topant al llarg de la jornada; com ara eldel trànsit que els ha obligat a aparcar força més lluny del que tenien previst. "Hem agafat els llaços i ja ens els enllaçarem pel nostre compte", ha afirmat amb presses."Aquesta ermita forma part del terme municipal de Barcelona. Si des de l'Ajuntament de Sant Cugat no són capaços d'organitzar una Diada que ens vagi bé a tothom, que", ha reivindicat Torralba. "Ara bé, si seguim així, no ens deixaran més remei que optar per fer el nostre", ha incidit sobre elque ja es va plantejar l'any passat entre els municipis separats per la Serra.Per la seva banda, durant el torn de parlaments, que ha quedat completamentper la marxa dels banderers, el president de la Penya Regalèssia,, també ha lamentat els fets. ". Ens sap greu que no s'hagin pogut quedar i esperem que l'any vinent aquesta situació es pugui resoldre", ha implorat. Un emotiu discurs que ha rematat demanant que s'instal·linque habiliti connexions a Internet en aquest espai incomunicat situat enmig de la Serra de Collserola.Per la seva banda, el govern santcugatenc ha defensat que el retard ha estat tan sols dei han remarcat el treball i entesa que s'havia aconseguit amb totes les parts abans de la Diada. "Va haver-hi unaen la programació de l'acte i es va acordar una sèrie d'horaris. En tot cas, si s'han produïtsegur que l'any vinent es podran ajustar millor", ha sentenciat l'alcaldessa