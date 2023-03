A ple dia i pel centre: estupor per la presència d'un senglar enmig de Sant Cugat

Els santcugatencs, i sobretot en els barris perifèrics, estan ben acostumats a la presència dels. Uns animals salvatges que, una vegada es fa fosc, sovint descendeixen de les faldes de Collserola a la trama urbana en cerca de menjar a l'interior d'aquelles papereres i contenidors més desprotegits.Ara bé, el que no resulta tan habitual és topar-te amb ells. Aquesta és l'estampa que molts veïns de la ciutat s'han trobat aquest dijous amb un solitari espècimen que, amb tota la parsimònia del món, ha rondat pels cèntrics carrers del municipi.Posteriorment, sota l'atenta mirada dels, l'animal ha estatdes de la plaça de Doctor Galtés fins als jardins del Parc Central. Amb talls de trànsit perquè el senglar pogués travessar els carrers amb total, finalment aquest ha arribat a Can Mates on se l'ha deixat al seu aire perquè pugui retornar, quan així ho desitgi, a l'interior de la Serra. L'aventura s'ha pogut cloure