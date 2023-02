ERC desvela la llista electoral a Sant Cugat

L'ha aprovat aquest dilluns la configuració de laque concorrerà a les. Una proposta de candidats definida per la comissió electoral i l'alcaldessaque ha rebut elde la militància i afiliats amb dret a vot."Des d'Esquerra Republicana treballem per resoldre els problemes del dia a dia de la ciutadania, però també per posar les bases de la ciutat del futur", ha exposat la batllessa que aspira a la. "Ara liderem el govern de la ciutat i treballem per millorar encara més els bons resultats del 2019 i", ha sentenciat Ingla respecte a uns darrers comicis on els grocs van aconseguir esgarrapar sis regidories.Així doncs, a banda d'un número 2 ja reservat a l'exsenador Bernat Picornell , la resta de la "pole position" serà rematada pels actuals regidors. Tanmateix, la posició número 6 queda aparaulada a Mariona Arnau en representació del Jovent Republicà . Per contra, cauen a les últimes posicions de la llista la Comissionada per a l'Emergència Climàtica i regidora de Joventut que recentment va assumir el càrrec a la Generalitat com a nova cap de Relacions Institucionals de la conselleria d'Acció Climàtica - i l'actual regidor de Seguretat, Esports i Benestar Animal,"Proposem unaperquè volem representar tota la gent de la ciutat, i és per això que tornem aa la llista", ha exposat el president d'ERC,, sobre una proposta on també destaquen pesos pesants del partit com l'exdiputada al Parlament Europeu i parella de Raül Romeva,, i l'exconsellera de Cultura,Pel que fa als independents, el vicepresident i responsable de la secció d’atletisme del Muntanyenc,, s’incorpora a l’equip en el número 7, mentre que, enginyera química, MBA i membre de l’AFA del Joan Maragall, anirà en el número 10. Per la seva banda,anirà en el número 15. Royo és conegut especialment pel seu vincle amb els Geganters de Sant Cugat, té un caparrot en el seu honor i també canta a la Societat Coral La Lira.(19), vinculat als Amics de Pedra i Sang i altres projectes teatrals de la ciutat, i la metgessa(20) tanquen la part dels independents.

Llista completa: 1. Mireia Ingla

2. Bernat Picornell

3. Esther Madrona

4. Francesc Duch

5. Gemma Aristoy Pujol

6. Mariona Arnau Garcia (Jovent Republicà)

7. Ferran Cortizo (Independent)

8. Eva Puigjaner

9. Oriol Cisteró

10. Àfrica Boleko (Independent)

11. Enric Òdena

12. Teresa Veciana

13. Ferran De Juan

14. Ivette Gonzàlez (Jovent Republicà)

15. Pere Royo (Independent)

16. Arés Tubau

17. Juan Manuel Martínez

18. Carme Aznarez

19. Ricard Carbonell (Independent)

20. Maite Ezpeleta (Independent)

21. Lluc Martí (Jovent Republicà)

22. Lara Carbonell

23. Francesc Carol

24. Alba Gordó

25. Diana Riba



Suplents:



1. Natàlia Garriga

2. Víctor Gordó

3. Angelina Torres

4. Enric Hidalgo

5. Teresa Cabré

6. Pau Soler (Jovent Republicà)

7. Roser Ferré

8. Guillem Suñol

9. Anna Beà

10.Francesc Osan 1. Mireia Ingla2. Bernat Picornell3. Esther Madrona4. Francesc Duch5. Gemma Aristoy Pujol6. Mariona Arnau Garcia (Jovent Republicà)7. Ferran Cortizo (Independent)8. Eva Puigjaner9. Oriol Cisteró10. Àfrica Boleko (Independent)11. Enric Òdena12. Teresa Veciana13. Ferran De Juan14. Ivette Gonzàlez (Jovent Republicà)15. Pere Royo (Independent)16. Arés Tubau17. Juan Manuel Martínez18. Carme Aznarez19. Ricard Carbonell (Independent)20. Maite Ezpeleta (Independent)21. Lluc Martí (Jovent Republicà)22. Lara Carbonell23. Francesc Carol24. Alba Gordó25. Diana Riba1. Natàlia Garriga2. Víctor Gordó3. Angelina Torres4. Enric Hidalgo5. Teresa Cabré6. Pau Soler (Jovent Republicà)7. Roser Ferré8. Guillem Suñol9. Anna Beà10.Francesc Osan