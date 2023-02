Mor Joan Girbau, matemàtic i catedràtic emèrit de la UAB

El matemàtic i catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)va morir dijous passat als 80 anys d'edat, segons ha informat el seu entorn.Girbau es va formar en matemàtiques a la Universitat de Barcelona (UB), on també va exercir com a professor. Durant un temps va viure a París, on va treballar com a becari aldurant dos anys. Tot seguit, va incorporar-se al Departament de Matemàtiques de laPosteriorment, es va especialitzar eni, entre d'altres, va treballar en recerques relacionades amb aquest camp. A més a més, del 1986 al 1990 també va ser president de lai membre de l'(IEC) i l'any 1997 va rebre laque atorga la Generalitat.Des de la UAB, recorden a Girbau com una "" que també fa fer incursions en la, especialment en la teoria de la relativitat, i en l'. A la universitat vallesana és reconegut per haver construït diversos, destacant el de la façana de la Facultat de Ciències. A més, també va dissenyar i construir un, un aparell que indica a cada moment el punt de la terra que té el sol en el seu zenit."La presència del Joan Girbau al Departament ens ha marcat a tots nosaltres, els seus companys, i el recordarem sempre com una gran persona i un gran amic. Podem resumir la seva personalitat dient simplement que era genial", sentencien des de l'UAB alabant la seva naturalesa positiva i entusiasta.