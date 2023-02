presentarà al pròxim ple de febrer una proposta per fer front a la. Sota el concepte "cohousing cooperatiu", els taronges aposten per unque també inclogui serveis sanitaris i lúdics.El portaveu i alcaldable liberal,, considera que aquesta reformulació permetria "sense provocar un gran estrès econòmic a les". Així doncs, els usuaris de les instal·lacions esdevindrien cooperativistes, el que garantiria el "respecte a la decisió imentre es manté la seva privacitat i independència, fomentant la capacitat d’autogestió, la cooperació i el seu envelliment actiu".Amb tot plegat, cal destacar que, segons Cs, aquests equipaments no serien de propietat, sinó que serien, per tal d'evitar així les dinàmiques especulatives. En aquest sentit, demanaran a l'Ajuntament que informi públicament sobre el cohousing i les seves característiques per estimular el sorgiment d'aquesta mena d'iniciatives al municipi.